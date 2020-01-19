Учасників антифашистської акції в Києві закидали петардами, поліція затримала 11 осіб

Поліція Києва повідомляє про затримання 11 осіб після того, як в учасників акції проти ультраправого насильства на Михайлівській площі кидали петарди.

«Сьогодні на Михайлівській площі столиці, відповідно до раніше поданої заявки, відбулася акція. Після закінчення акції учасники йшли до фунікулеру, у цей час група невідомих кинула в них декілька петард. У результаті правоохоронці доставили до Шевченківського управління поліції одинадцять громадян», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що після з’ясування усіх обставин діям затриманих дадуть правову оцінку.

Акція була присвячена пам’яті російських адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, вбитих цього дня в 2009 році в Москві.

Російський суд у 2011 році засудив двох членів неонацистського угруповання за вбивства Маркелова і Бабурової. Микита Тіхонов отримав довічний термін ув’язнення, а його подруга, Євгенія Хасіс, 18 років в’язниці за співучасть у цих вбивствах.

Як Маркелов, так і Бабурова були відомими борцями проти ультра-націоналістичного насильства в Росії і неодноразово отримували погрози, пов’язані з їхньою діяльністю.