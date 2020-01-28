Микола Семена: «Хочу повернутися в журналістику»

Підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя достроково припинив випробувальний термін і зняв судимість з кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколи Семени. Після того, як це рішення набуло чинності, була знята заборона журналісту займатися публічною діяльністю. В інтерв'ю Крим.Реалії Микола Семена розповідає про судовий процес і ділиться планами на майбутнє.



Життя у неволі

За словами Миколи Семени, судовий процес викреслив з його життя чотири роки через заборону займатися публічною діяльністю. Цей проміжок часу журналіст використовував для самонавчання.

‒ Мені довелося, з одного боку, займатися журналістикою тільки для себе. З іншого боку, я їх витратив (чотири роки ‒ ред.) на дуже інтенсивне читання. Я дуже багато отримав для себе у знаннях, в інтелектуальному плані. Занурився в літературу, політологію, юриспруденцію, гуманітарне право, права людини, міжнародне право ‒ без цього переживати суди було б неможливо.

«Суд визначався командами згори»

Одним із найважчих випробувань, говорить кримський журналіст, було для нього спостереження за несправедливими звинуваченнями і судовим процесом.

Це був суд, який визначався якимись командами згори

‒ Для мене було психологічно важко прийняти те, що суд відбувся переважно через політичні аспекти. Це був суд, який визначався якимись командами згори. Правозахисні організації, мої колеги та інші люди розуміли, що це відхід від міжнародного права і цей процес має політичний підтекст. Але на це ніхто не звертав уваги, і весь цей судовий віз рухався своєю чергою.

Я як журналіст звик до того, що справедливість має перемагати, що аргументи мають прийматися, а рішення зобов'язані бути не спонтанними, не за командою, а виходячи з обставин і якихось правових положень. У судовому процесі нічого цього не було. Найважче було змиритися з цим, прийняти це як неминучість і вже потім формувати якусь позицію.



Пережити обвинувачення

Незважаючи на умовний термін, говорить Микола Семена, йому доводилося постійно звітувати перед російськими силовиками. Для нього це стало важким випробуванням.

‒ Мої колеги та я в душі ледь не святкували те, що термін умовний. Але після того, як мені довелося зіткнутися з цією системою, після того, як мене поставили на облік, я зрозумів, що це дуже важке випробування. По-перше, за тобою постійно спостерігають: різні комісії приходять додому і перевіряють, як ти себе поводиш. Періодично опитують сусідів: «Не буянить він?», «Чи не вживає він горілку і наркотики?».

Два рази на місяць доводилося ходити на реєстрацію в кримінально-виконавчу інспекцію

Два рази на місяць доводилося ходити на реєстрацію в кримінально-виконавчу інспекцію, де зі мною проводили всілякі виховні бесіди. Чомусь звертали увагу на те, щоб я не став вживати алкоголь. Я говорив, що жоден пункт моєї справи не пов'язаний з алкоголем. До того ж, мені зробили операцію, і за медичними показниками я не можу вживати алкоголь взагалі. Мабуть, вважалося, що з підсудним, який стоїть на обліку, необхідно провести певну кількість бесід, згідно з планом, і вони його виконували.

Окрім того, коли приходиш на реєстрацію, то сам заповнюєш анкету. І там є запитання: «Чим ви займаєтеся у вільний час?», «Які стосунки у трудовому колективі?», «Які стосунки у родині?», «Які взаємини з сусідами?», «Яке ставлення до алкоголю та наркотиків?». Коли доводиться заповнювати цю анкету один або два рази ‒ це ще нічого. Але якщо два роки по два рази на місяць одне й те саме, це перетворюється на якийсь абсурд.



«Я відчував підтримку»

За словами Миколи Семени, він постійно відчував підтримку від людей з різних країн світу. При цьому журналіст зазначив, ця підтримка не вплинула на підконтрольні Кремлю суди Криму.

‒ Я відчував підтримку. І я дуже вдячний адвокатам, які надавали мені юридичну допомогу під час процесу. І тим правозахисним організаціям, які виступали із заявами на мою підтримку. І Верховній Раді України, яка також опублікувала спеціальну заяву, Міністерству закордонних справ України, Національній спілці журналістів України та міжнародній європейській і світовій організаціям журналістів. Також ‒ Європарламенту, який ухвалив спеціальну заяву з приводу мене, Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова (заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу ‒ ред.). Але кримське правосуддя на звернення та на підтримку не звертало уваги, все рухалося своєю чергою.



Реакція на припинення випробувального терміну

Водночас Микола Семена вважає, що дострокове припинення випробувального терміну та зняття з нього судимості стало можливим завдяки реакції світової громадськості та оцінці кримських подій 2014 року.

Вперше сталося так, що процес пройшов не з політичним ухилом

‒ Я думаю, що змінилися кадри у прокуратурі, кадри в суді і таке інше. Вперше сталося так, що процес пройшов не з політичним ухилом. Суддя уважно прочитав наше клопотання і зрозумів, що, з одного боку, це звинувачення було несправедливим, а з іншого боку, він же теж бачив, що відтоді політична ситуація, ситуація у світі щодо Криму змінилася тільки в гіршу сторону. І Генеральна асамблея ухвалила ще одну заяву, і Європарламент ухвалив заяву, і світова громадськість продовжує не визнавати рішення, які були ухвалені в 2014 році. Виходячи зі здорового глузду і відійшовши від політичного ухилу, суддя ухвалив рішення відповідно до Кримінального кодексу (Росії ‒ ред.) припинити випробувальний термін і зняти судимість.

На судовому процесі були присутні представники російської Федеральної служби виконання покарань і представники прокуратури. Вони, посилаючись на те, що я виконав усі вимоги і нічого не порушував, погодилися з клопотанням і не заперечували проти припинення випробувального терміну та зняття судимості.



Невирішені проблеми

Незважаючи на скасування судимості, каже Микола Семена, він залишається в російському списку «терористів та екстремістів», який обмежує його фінансові можливості.

Такі люди не можуть брати кредити, не можуть оплачувати послуги через банк, позбавляються права користуватися банківською карткою

‒ У Росії є організація Росфінмоніторинг, створена відповідно до федерального закону №115 з боротьби з тероризмом та екстремізмом. Усіх, проти кого порушується кримінальна справа за цілою низкою статей, які в Росії чомусь вважаються екстремізмом або тероризмом, заносять у цей список. Він поширюється в усі фінансові організації, і ця людина позбавляється права розпоряджатися своїми фінансами і своїми рахунками, які є у неї в банку. Такі люди не можуть брати кредити, не можуть оплачувати послуги через банк, позбавляються права користуватися банківською карткою. Всі їхні фінансові справи блокуються нібито для того, щоб це не було фінансування тероризму.

Мене ніхто не попередив, що я занесений до цього списку. Невідомо, на якій підставі я туди потрапив. Коли я прийшов у банк з карткою, щоб зняти пенсію, то там дуже здивувалися, коли виявилося, що рахунок заблокований. Мені дуже довго не могли чітко відповісти, поки сам банк не розслідував справу. Уже в центральному офісі мені сказали, що відповідно до федерального закону №115, я занесений туди і на мене накладаються обмеження. Тепер навіть отримати якусь соціальну виплату зі свого рахунку я можу тільки з дозволу банку. Тому, коли я з'являвся в банку, щоб зняти пенсію, оператор, до якого я звертався, зв'язувався зі службою безпеки банку. Вона розблокувала рахунок на кілька хвилин, мені видавали гроші і рахунок знову блокували до наступного разу. Окрім цього, всі інші фінансові питання були недоступні для мене і тих людей, які туди занесені.

Я досі не знаю, як і що потрібно зробити, яка процедура виходу з цього списку

Я досі не знаю, як і що потрібно зробити, яка процедура виходу з цього списку. Подивився, а там досі – Олег Сенцов, Рефат Чубаров та інші люди. Зараз я з'ясовую цю процедуру. Але вже зрозуміло, що вона буде довгою і дуже непростою. Потрібно звертатися в якісь органи, які будуть щось перевіряти. Потім знову звертатися до Росфінмоніторингу, і тільки після цього будуть зняті фінансові обмеження.



Плани на майбутнє

За словами Миколи Семени, він вже чотири роки не бачив рідних на материковій частині України і сподівається повернутися до своєї професійної діяльності.

Я хотів би повернутися в журналістику і продовжити свою роботу

‒ Я хотів би повернутися в журналістику і продовжити свою роботу. Ще тоді, коли закінчився процес, я сказав, що це поразка не стільки мене особисто, скільки всієї російської журналістики. Будь-який російський журналіст, який насмілився написати правду про процеси, що були в Криму, так само, як і я, може зазнати переслідувань. Він фактично ризикує своєю професією. Мені важко далися ці чотири роки. В Україні (на материковій частині країни ‒ ред.) у мене живе син, якого я не бачив весь цей час. У мене там народилася правнучка, і мені потрібно її побачити. Там батько похований, мені потрібно до нього сходити й покласти квіти. Тому я не можу втратити ці зв'язки. Окрім того, у мене там багато колег, друзів і мені хотілося б з ними побачитись, посидіти, попити кави та поговорити.

Довідка: Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. 22 вересня 2017 року підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя засудив журналіста до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що у своїх матеріалах він реалізовував право на вільне висловлення думки.

Сторона захисту Миколи Семени подала скаргу до Європейського суду з прав людини на рішення суду. Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз та низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.

Експрезидент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент назвав необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, зазначивши, що вирок, винесений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.

У грудні 2017 року у київському центрі «Кримський дім» пройшла презентація книги «Кримський репортаж». Хроніки окупації Криму 2014-2016», автором якої є український журналіст Микола Семена, засуджений в анексованому Криму. У збірнику, який видали до винесення вироку журналісту підконтрольним Кремлю судом у Криму, зібрані статті Миколи Семени, які розміщував сайт Крим.Реалії з квітня 2014-го до квітня 2016 року.