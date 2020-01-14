Суд у Криму ухвалив рішення про зняття судимості з журналіста Семени

Підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя розглянув і задовольнив клопотання адвоката Олександра Попкова і кримського журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив Попков.

Рішення має набути чинності через 10 календарних діб.

Раніше Національна спілка журналістів України вимагала від уряду України і особисто президента Володимира Зеленського внести українського журналіста, кримчанина Миколу Семену в список осіб, що утримуються на окупованих територіях (так званий обмін «всіх на всіх») і сприяти його поверненню на материкову частину України найближчим часом.

Микола Семена – кримський журналіст, автор Крим.Реалії, заслужений журналіст України.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.