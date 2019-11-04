Правоохоронці розслідують понад 50 проваджень щодо переслідувань журналістів у Криму – прокуратура

Українська прокуратура Криму здійснює процесуальне керівництво у більш ніж 50 провадженнях, пов’язаних із порушенням прав професійних журналістів і блогерів, заявив представник прокуратури АРК Вадим Лушпієнко на пресконференції у Києві.

«На сьогодні жодне з цих проваджень не передане до суду, але найближчим часом ми плануємо щодо Миколи Семени (журналіст проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії – ред.) у ході досудового розслідування почати процедуру спеціального досудового розслідування (що дозволяє засудити особу заочно, якщо її визнано винною – ред.), і після цього передати цю справу до суду», – зазначив прокурор у відповідь на запитання Радіо Свобода.

За його словами, у справі Семени оголошено підозру за статтею про порушення недоторканності житла слідчому-криміналісту незаконно утровореного управління ФСБ у Криму, а також судді сімферопольського суду – про порушення права журналіста на справедливий суд, усі підозрювані оголошені у розшук.

Як розповів Лушпієнко, серед інших, розслідуються справи про проведення незаконних обшуків у журналістки Анни Андрієвської та щодо порушень прав журналістки Наталії Кокоріної.

За даними Кримської правозахисної групи, однак, з часу анексії задокументовано близько 300 випадків тиску і переслідувань журналістів. Різницю у кількості Вадим Лушпієнко пояснює тим, що в одному провадженні може йтися про декілька епізодів порушень щодо журналістів.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».