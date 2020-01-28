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28 січня 2020, Київ 12:01
Новини | Політика

Журналіст Микола Семена отримав постанову про зняття з нього російської судимості в окупованому Криму

Журналіст Микола Семена

Кримський журналіст, автор проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, заслужений журналіст України Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості, повідомляє сайт Крим.Реалії.

«Клопотання засудженого Семени про скасування звільнення від відбування зняття судимості – задовольнити. Скасувати умовне засудження щодо Семени за вироком від 22 вересня 2017 року і зняти з нього судимість за цим вироком», – ідеться в постанові російського суду в Криму.

14 січня підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя розглянув і задовольнив клопотання адвоката Олександра Попкова і кримського журналіста Миколи Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з Семени.

Раніше Національна спілка журналістів України вимагала від уряду України і особисто президента України Володимира Зеленського включити українського журналіста, кримчанина Миколи Семену в список осіб, що утримуються на окупованих територіях (так званий обмін «всіх на всіх») і сприяти його поверненню на материкову частину України найближчим часом.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Семена: це вирок не так мені, а усій російській журналістиці (відео)
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Семена: це вирок не так мені, а усій російській журналістиці (відео)

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Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.

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