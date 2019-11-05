Журналісти Радіо Свобода виступлять у Верховній Раді

У Верховній Раді за підтримки Ради Європи 6 листопада відбудуться парламентські слухання «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення». Комітет свободи слова затвердив список спікерів, серед яких і журналісти Радіо Свобода Михайло Ткач і Володимир Притула.

Журналіст програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач говоритиме про право на професію. «Буду говорити про те, що журналісти мають займатись журналістською діяльністю, а не постійно витрачати час на захист свого права займатись цією діяльністю», – вказав Михайло Ткач.

Керівник проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Володимир Притула повідомив, що темою його доповіді будуть робота і проблеми проєкту впродовж п’яти років після окупації півострова Росією.

«Понад 60 журналістів і блогерів, які співпрацювали з проєктом Крим.Реалії, зазнали тиску або переслідувань російських спецслужб. Наш оглядач Микола Семена засуджений до двох з половиною років ув’язнення умовно із забороною професійної діяльності, а кримський блогер Наріман Мемедемінов, який передавав інформацію сайту Крим.Реалії, засуджений до двох з половиною років реального терміну за звинуваченнями в тероризмі», – нагадав керівник проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Говоритиму про важливість уваги українських ЗМІ до кримських проблем загалом і до проблем кримських журналістів зокрема», – додав Володимир Притула.

Вестиме слухання заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Виступатимуть також звільнений з незаконного ув’язнення в Росії журналіст інформагенції «Укрінформ» Роман Сущенко, міністр культури Володимир Бородянський, представники медіаорганізацій та журналісти провідних каналів.

«Схеми: корупція в деталях» – це програма журналістських розслідувань, що викриває високопосадову корупцію. Є спільним проєктом Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», виходить в ефір щочетверга о 21:45 на «UA:Перший».

Крим.Реалії – кримський проект української служби Радіо Свобода – стартував у березні 2014 року, відразу після окупації та під час анексії Російською Федерацією Кримського півострова. Зараз Крим.Реалії є одним із найпопулярніших кримських новинних сайтів, у середньому його читає від двох до двох із половиною мільйонів відвідувачів на місяць. За даними Інституту масової інформації, 18% усієї інформації про Крим українські ЗМІ отримують від сайту Крим.Реалії.