Росія намагається заглушити потік інформації з Криму – HRW про заборону в’їзду Ібрагімову

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch звинуватили Росію в намаганні заглушити потік інформації з анексованого нею українського Криму, заборонивши українським журналістам туди їздити.

«Заборона незалежних журналістів з півострова допомагає придушити потік інформації про переслідування кримськотатарських активістів та про інші зловживання», – заявила заступник директора відділу Human Rights Watch у Європі і Центральній Азії Таня Локшина 21 січня, через кілька днів після того, як російська влада заборонила в’їзд на територію Росії й анексованого Криму журналістові Тарасу Ібрагімову, який співпрацює з редакцією Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

За її словами, «критичні репортажі з Криму є серйозним подразником для російської влади».

Раніше сьогодні представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір в контексті заборони в’їзду до Криму українському журналістові Тарасу Ібрагімову закликав «відповідальних людей поважати роль медіа-діячів та дозволяти журналістам їздити без обмежень для виконання їхньої роботи».

18 січня рішенням прикордонної служби ФСБ Росії українському журналісту Тарасу Ібрагімову, який співпрацює з редакцією проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, заборонили в’їзд на територію Росії і окупованого нею Криму на 34 роки – до кінця травня 2054 року.

За словами журналіста, чіткого пояснення, з чим пов’язана заборона, він не отримав ні у самій постанові, ні під час розмови з прикордонниками, вказавши, що пов’язує це зі своєю журналісткою діяльністю.

У Національній спілці журналістів України назвали заборону Ібрагімову на в’їзд у Росію і в анексований Крим «частиною репресивного арсеналу». Також заборону засудило представництво президента України в АР Крим. Українські правозахисники закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для припинення тиску на журналістів, блогерів та активістів в анексованому Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.