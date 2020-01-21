У ОБСЄ відреагували на заборону в’їзду журналістові Ібрагімову до Росії і анексованого Криму до 2054 року

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловився з приводу рішення прикордонної служби ФСБ Росії заборонити в’їзд на територію Росії й анексованого Криму журналістові Тарасу Ібрагімову, який співпрацює з редакцією Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Висловлюю жаль з приводу нещодавньої заборони в’їзду до Криму українському журналістові Тарасу Ібрагімову. Я закликаю відповідальних людей поважати роль медіа-діячів та дозволяти журналістам їздити без обмежень для виконання їхньої роботи», – заявив Дезір у твіттері.

18 січня рішенням прикордонної служби ФСБ Росії українському журналісту Тарасу Ібрагімову, який співпрацює з редакцією проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, заборонили в’їзд на територію Росії і окупованого нею Криму на 34 роки – до кінця травня 2054 року.

За словами журналіста, чіткого пояснення, з чим пов’язана заборона, він не отримав ні у самій постанові, ні під час розмови з прикордонниками, вказавши, що пов’язує це зі своєю журналісткою діяльністю.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.