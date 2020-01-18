ФСБ на 34 роки заборонила в’їзд до окупованого Криму кореспонденту Крим.Реалії

Українському журналісту Тарасу Ібрагімову, який співпрацює з редакцією проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, прикордонники російської ФСБ 18 січня заборонили в’їзд на територію Росії і окупованого нею Криму. Про це він особисто повідомив Крим.Реалії.

У постанові, яку вручили Ібрагімову на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю зазначається, що йому заборонили в’їзд у Росію та на півострів до кінця травня 2054 року. За словами, журналіста чіткого пояснення, з чим пов’язана заборона, він не отримав ні у самій постанові, ні під час розмови з прикордонниками.

«Я безпосередньо пов’язую це зі своєю журналісткою діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму і в Росії», – пояснив Ібрагімов.

Він також повідомив, що його у нього зняли відбитки пальців, сфотографували і відпустили.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.