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17 січня 2020, Київ 17:05
Політика

Окупація Криму і Друга світова війна. Кремль здійснює нові спроби переписати історію

Крим на Карті 1918 року. Повна назва мапи: «Загальна карта України. Зладив М. Дячишин. Заходом i накладом час. „Свобода”, орґану Українського Нар. Союза в Америцї». Масштаб 1:2580000. Формат мапи 85x52 см

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(Рубрика «Точка зору»)

Парламенти країн Центральної Європи та Балтії один за іншим ухвалюють постанови, в яких засуджуються спроби Кремля переписати історію та покласти відповідальність за розв'язання Другої світової війни на жертв трагедії, а не на агресорів.​

Комбіноване фото. Ліворуч: у присутності Йосипа Сталіна керівник МЗС СРСР В'ячеслав Молотов підписує так званий пакт Молотова-Ріббентропа із нацистською Німеччиною (за Молотовим стоїть німецький міністр Йоахім фон Ріббентроп), Москва, 23 серпня 1939 року. Праворуч: нинішній керівник Росії Володимир Путін
Комбіноване фото. Ліворуч: у присутності Йосипа Сталіна керівник МЗС СРСР В'ячеслав Молотов підписує так званий пакт Молотова-Ріббентропа із нацистською Німеччиною (за Молотовим стоїть німецький міністр Йоахім фон Ріббентроп), Москва, 23 серпня 1939 року. Праворуч: нинішній керівник Росії Володимир Путін

Але, схоже, таке «переінакшування» історії ‒ цілком звична для російського керівництва тактика. Саме переписуючи історію, Росія почала процес анексії Криму ‒ причому не в 2014 році, а набагато раніше.

Спочатку просто підмінили багатовікову історію цивілізації на півострові ‒ від античних колоній до Кримського ханства ‒ історією російського флоту, російських дачників і радянського курорту. Так Крим перестав бути Кримом, втратив душу у сприйнятті та розумінні не тільки більшості росіян, які живуть у повсякденному світі історичної та політичної брехні, а й багатьох українців, і багатьох жителів західних країн.

Ось ви спитайте у таких людей, навіть у тих, хто обурений анексією Криму. І вони вам дадуть відповідь, що з точки зору міжнародного права Крим, звичайно, український, але ж з історичної точки зору він ‒ частина «русского мира», російської цивілізації. Але ж вважати так ‒ це все одно, що вважати Анголу португальською, Марокко ‒ французьким, а Аргентину ‒ іспанською. Але нічого, у наше постколоніальне століття Росія з усім цим успішно впоралася за допомогою брехні.

Репродукція мапи України, яку використовували на Паризькій мирній конференції у 1919 році
Репродукція мапи України, яку використовували на Паризькій мирній конференції у 1919 році

І можна сказати, що Росія на Криму успішно тренується. Якщо історія півострова, на якому держави виникали ще тоді, коли на місці не тільки Москви, а й навіть Великого Новгорода були непрохідні ліси та болота, зведена до кількох століть, які обчислюються днем приходу російської армії, то чому не можна історію України починати від Переяславської Ради, а не від Київської Русі? Чому не можна множити підробку на підробці, брехню на брехні, керуючись простим правилом: чим ця брехня більша й чим більше ресурсів витрачено для її пропаганди, тим більше людей їй повірять?

Стара німецька фотографія, на якій зображені пісковики в районі передмістя Севастополя Інкермані. Переклад напису з німецької: «Із України. Великі піщані кар'єри в Інкермані, Севастополь»
Стара німецька фотографія, на якій зображені пісковики в районі передмістя Севастополя Інкермані. Переклад напису з німецької: «Із України. Великі піщані кар'єри в Інкермані, Севастополь»

І зрозуміло, що від фальсифікації історії сусідніх країн можна спокійно переходити до фальсифікації історії Другої світової війни. Схоже, при цьому самим брехунам ніяка правда не страшна, так потужно і впевнено вкоренилася фальсифікація в мізках їхніх співвітчизників.

Я завжди наводжу простий приклад ‒ приклад проєкту «Невідома війна» з великим американським актором Бертом Ланкастером у ролі ведучого. Цей фільм був знятий ще за радянських часів радянськими та американськими кінематографістами. Його метою, зрозуміло, було показати роль СРСР у Другій світовій війні, але водночас він детально розповідав і про роль країн-союзників, про їхній внесок у перемогу над гітлеризмом і про їхню допомогу Червоній армії.

Цьому були присвячені цілі серії! І телесеріал транслювався на радянському телебаченні у найкращий ефірний час. При цьому ніякого сліду у свідомості більшості радянських людей з точки зору внеску в перемогу країн антигітлерівської коаліції він просто не залишив ‒ таким сильним було тяжіння сталінського міфу про війну, зараз успішно реанімованого Путіним.

Міністр закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов (праворуч, сидить) підписує пакт Молотова-Ріббентропа. Третій ліворуч – генеральний секретар ЦК ВКП(б) Йосип Сталін. Москва, 23 серпня 1939 року
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Схоже, країна з такою пропагандистською традицією як Росія може впевнено спотворювати правду і не менш впевнено її не боятися ‒ правда не пройде! Саме тому й українцям, і полякам, і жителям країн Балтії так важливо зупиняти кремлівську неправду біля своїх кордонів, реагувати на неї, не давати їй спуску.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

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Карта 1918 року. Повна назва мапи: «Загальна карта України. Зладив М. Дячишин. Заходом i накладом час. „Свобода”, орґану Українського Нар. Союза в Америцї». Масштаб 1:2580000. Формат мапи 85x52 см. (Щоб відкрити мапу у більшому форматі, натисніть на зображення. Відкриється у новому вікні)
Карта 1918 року. Повна назва мапи: «Загальна карта України. Зладив М. Дячишин. Заходом i накладом час. „Свобода”, орґану Українського Нар. Союза в Америцї». Масштаб 1:2580000. Формат мапи 85x52 см. (Щоб відкрити мапу у більшому форматі, натисніть на зображення. Відкриється у новому вікні)

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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