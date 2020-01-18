Україна планує заблокувати окупований Крим з моря

Росія краде український газ. Як це зупинити? І чи буде Крим на замку? Українські чиновники хочуть перекрити підхід до Криму так, щоб іноземні судна навіть наблизитися до півострова не змогли. Тому триває робота зі створення морського режимного району навколо окупованого півострова – це ініціатива Держгідрографії України. Що це дасть Україні? Чи припинить Росія видобувати український газ у Чорному морі і незаконно заробляти на морських картах кримської акваторії? Дивіться про це у випуску «Крим.Реалії».