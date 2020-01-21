Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 січня 2020, Київ 10:57
Відео

У Криму чекають на Вакарчука та Скрипку?

У Криму чекають на Вакарчука та Скрипку?
Embed

No media source currently available

0:00 0:06:00 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Криму чекають на Вакарчука та Скрипку? Про це розповіли самі кримчани. Хто розважав кримську публіку у новорічні свята та влітку? Чий концерт жителі півострова хотіли б побачити наживо? І чи законно українським гуртам виступати у Криму? Тим часом відомо, що Валерій Сюткін зібрався дати концерт у Києві. Російський співак, який анексію Криму назвав блискучою операцією Путіна, планує виступити у столичному Палаці Україна 27 квітня. А 23 березня до Києва завітає Олександр Сєров. На сайті Палацу Україна розмістили афішу про його концерт. 2017 Сєров співав в окупованому Криму.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG