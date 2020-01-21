У Криму чекають на Вакарчука та Скрипку? Про це розповіли самі кримчани. Хто розважав кримську публіку у новорічні свята та влітку? Чий концерт жителі півострова хотіли б побачити наживо? І чи законно українським гуртам виступати у Криму? Тим часом відомо, що Валерій Сюткін зібрався дати концерт у Києві. Російський співак, який анексію Криму назвав блискучою операцією Путіна, планує виступити у столичному Палаці Україна 27 квітня. А 23 березня до Києва завітає Олександр Сєров. На сайті Палацу Україна розмістили афішу про його концерт. 2017 Сєров співав в окупованому Криму.