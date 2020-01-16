У Раді зібрали підписи для заборони гастролей російських артистів, у ОПЗЖ – проти

У Веховній Раді 16 січня депутати ініціювали збір підписів щодо заборони гастролей в Україні низки російських артистів, які підтримують політику Кремля, російську агресію щодо України та анексію Криму. Про це Радіо Свобода розповів народний депутат, член фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.

«Ми зараз підготували проєкт звернення до Баканова (голова СБУ – ред.). Його підпишуть депутати. Зокрема, щодо Сєрова і Сюткіна (російські співаки – ред.), а також загалом щодо громадян Російської Федерації, які відвідують Україну з метою театрально-концертної діяльності і які підтримували речі, які зазіхали на територіальну цілісність України», – розповів депутат, продемонструвавши відповідний документ.

На думку Ар’єва, протягом останнього часу низка таких російських артистів оголосила про свої гастролі в Україні чи вже приїхала сюди через те, що «їм дали таку можливість».

«У попередні роки ті російські артисти, які підтримували анексію Криму, навіть не задумувалися над тим, щоби приїхати сюди на гастролі. Зараз, вочевидь, СБУ, як структура, яка зобов’язана стежити за такими речами, або не хоче, або не допрацьовує», – вважає Ар’єв.

Пізніше у фейсбуці Ар’єв повідомив, що під зверненням залишили свої підписи 40 депутатів з чотирьох фракцій.

«Побачимо, чи готова СБУ проявити принциповість, як з «Воровайками», яким видали заборону, чи ватні гастролери лізуть через свідому бездіяльність відповідальної установи. Мушу вчергове попередити СБУ: у разі вашої бездіяльності, концерти спокійно не пройдуть. Це неважко передбачити», – наголосив він.

У Службі безпеки України ці слова депутата наразі не коментували.

Водночас у фракції «Опозиційна платформа – «За життя» не схвалюють ініціативи своїх колег у парламенті щодо створення списків.

«Ці суб’єктивні «чорні списки» не повинні діяти. Треба використати потенціал артистів, культурних діячів максимально для мирного врегулювання. Якщо в діях конкретного артиста, культурного діяча були дії, які порушують кримінальне законодавство, для цього є подання в суд, рішення суду, і на цій підставі (можуть бути – ред.) відповідні ішні санкції щодо цієї особи», – заявив депутат фракції ОПЗЖ Юрій Павленко.

Раніше стало відомо, що російський співак Валерій Сюткін, який підтримував президента Росії Володимира Путіна за «блискуче» проведену анексію Криму, планує виступити з концертом в київському палаці мистецтв «Україна» 27 квітня.

Окрім того, у цьому ж місці запланований концерт російського співака Олександра Сєрова, який виступав в анексованому Росією Криму у 2017 році.

Іноземні артисти та інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску.

Деяким артистам і співакам, які приїжджали на гастролі до Криму або прямо підтримують російської анексії Криму, заборонено виступати на материковій Україні.