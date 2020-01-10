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10 січня 2020, Київ 09:53
Новини | Політика

Україна на дебатах в Раді безпеки ООН нагадала про російську анексію Криму

Кислиця нагадав про анексію Криму

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Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН про дотримання Статуту організації 9 січня вказав на те, що російська анексія українського Криму залишається «найгрубішим порушенням Статуту ООН».

«Хто б і що б не говорив або не писав в піднесеному стилі на догоду політичним міркуванням, тимчасова окупація і спроба анексії Криму залишаються найгрубішими порушеннями Статуту ООН і залишиться таким в підручниках історії», – зазначив під час виступу Кислиця.

Він вказав на те, що збройний конфлікт в Україні за останні шість років забрав життя майже 14 000 людей, залишивши мінімум 30 000 поранених і мільйони вимушених переселенців.

Під час акції «Червоні лінії для Зе». Київ, 8 грудня 2019 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачує Росію в збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Питання анексії Криму Росією буде постійно знаходиться на порядку денному Ради Безпеки ООН запевнив постійний представник Естонії при ООН Свен Юрґенсон – держави, яка з 1 січня представляє в Раді безпеки Східну Європу.

За даними ООН, з березня 2014 року до 31 жовтня 2019 року в результаті збройного конфлікту на Донбасі загинули понад 13 тисяч осіб.

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