Freedom House обурена підпалом автомобіля журналістки Радіо Свобода

Правозахисна організація «Freedom House Україна» обурена підпалами автомобілів журналістки Радіо Свобода Галини Терещук та активіста із Запоріжжя Андрія Лукіна. Вона закликала правоохоронців до ефективного розслідування цих інцидентів.

Правозахисники вважають, що підпали чи інші методи знищення транспортних засобів стають дедалі більш використовуваним способом тиску на активних людей в Україні. За минулий рік таких інцидентів зареєстрували 11. Майже у всіх випадках винуватці не були встановлені та покарані.

«Ми вимагаємо від української влади вжити рішучих заходів для боротьби з безкарністю та запобігання подібних інцидентів у майбутньому», – заявили у Freedom House.

Опівночі 30 січня у Львові невідома особа підпалила автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав. За словами свідків, до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджена передня частина кузова та моторний відсік. За фактом підпалу відкрите кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста».

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що правоохоронці вважають злочин замовним.

Журналістка Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.