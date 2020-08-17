СБУ затримала експоліцейського, причетного до підпалу авто львівської журналістки Радіо Свобода

Оперативники СБУ у Львівській області розшукали і затримали колишнього поліцейського, причетного до підпалу авто львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук, написала на своїй сторінці у фейсбуці керівниця обласної прокуратури Львівщини Ірина Діденко.

«11.02.2020 43-річному старшому оперуповноваженому кримінальної поліції, майору Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області повідомлено про підозру у змові із замовником, підшукуванні виконавця, підбурюванні його до вчинення злочину та, зрештою, передачі коштів за виконану «роботу». Його було оголошено у розшук. Наразі готуємо клопотання про обрання міри запобіжного заходу», – повідомила Ірина Діденко.

Керівник прокуратури не вказує прізвище поліцейського, але з поданої нею інформації випливає, що мова про Михайла Чердака, який фігурує у справі підпалу автомобіля подружжя журналістки Галини і Василя Терещуків.

У ніч на 30 січня 2020 року 19-річний тодішній студент університету «Львівська політехніка» (відрахований із вишу) Якоб Сарахман підпалив машину. Згодом його затримали. У ході слідства він назвав ім’я замовника – поліцейського Михайла Чердака, який наразі звільнений із поліції.

25 травня Галицький суд Львова виніс вирок у справі Сарахмана – 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном.

43-річний Михайло Чердак до сьогодні перебував у розшуку. Слідство у справі підпалу машини СБУ зупинила.

Також у справі фігурує ще одне прізвище – безробітного, раніше судимого Вадима Дмитренка.

Щодо двох підозрюваних – Михайла Чердака і Вадима Дмитренка було порушене кримінальне провадження за статтею 347 (умисне пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.

У день затримання ймовірного замовника підпалу авто львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук відбувся підпал машини іншого співробітника Радіо Свобода – водія програми журналістських розслідувань «Схеми» Бориса Мазура.