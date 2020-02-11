Прокуратура повідомила про підозру замовнику та підбурювачу підпалу авто журналістки Радіо Свобода

Прокурорка Львівської області Ірина Діденко підписала повідомлення про підозри замовнику та підбурювачу підпалу автомобіля марки Mitsubishi Colt львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.

Правоохоронці підозрюють 48-річного раніше судимого львів’янина, відомого у кримінальному світі за контрабандні схеми та розкрадання палива з Львівської залізниці.

Наступною ланкою вчинення злочину імовірно став 43-річний майор Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, який у змові з ініціатором підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину та передавав кошти за виконану «роботу». Йому заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук.

Ключові слідчі дії здійснювали прокурори спільно із слідчими та оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Обом фігурантам попередньо інкриміновано ч.2 ст.347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання ймовірному замовнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Працівнику поліції – клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене правопорушникам загрожує від 6 до 15 років позбавлення волі.

Інцидент, про який ідеться, який стався у ніч на 30 січня 2020 року на вулиці Кубійовича у Львові. Невдовзі правоохоронці затримали в Одесі виконавця злочину – 19-річного хмельничанина, якому оголосили підозру та обрали запобіжний захід. Провадження передано для продовження слідства до управління Служби безпеки України у Львівській області.