Суд помістив під домашній арешт підозрюваного у підпалі авто журналістки Радіо Свобода

Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про взяття під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у підпалі автомобіля львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.

Згідно з рішенням суду, він перебуватиме під домашнім арештом протягом двох місяців, до 6 квітня 2020 року.

Суд задовольнив клопотання прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів.

За даними журналістів програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), підозрюваний у підпалі, затриманий правоохоронцями в ніч на 6 лютого, є 19-річним студентом «Львівської політехніки», який вчиться на бюджеті на першому курсі за спеціальністю «будівництво та цивільна інженерія».

Затриманий, за даними джерел «Схем», – громадянин України, зареєстрований у Кам’янці-Подільському, уродженець Молдови. Хоча раніше голова МВС Арсен Аваков вказав у твіттері, що затриманий – громадянин Молдови.

Опівночі 30 січня у Львові невідома особа підпалила автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». За даними слідства, основна версія підпалу автомобіля журналістки – професійна діяльність.

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.