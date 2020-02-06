Палій-аматор зміг підпалити машину журналістки Радіо Свобода лише з 14-ї спроби (відео) – «Схеми»

Чоловік, який підпалив авто львівської журналістки Радіо Свобода Галини Терещук у ніч на 30 січня, поводився як аматор, засвітився на багатьох камерах та перебував на місці злочину довше, ніж планував, бо автомобіль довго не займався. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», які зібрали й проаналізували відео з камер спостереження.

Поліція повідомила про затримання палія в ніч на 6 лютого, через тиждень після вчинення злочину. Затримання відбулося в Одесі.

Криміналіст Валерій Кур, переглянувши відео, висловив думку, що палій до цього не мав потрібного досвіду і поводився як аматор.

«Він не боїться залишати слідів. Це, з одного боку, говорить про те, що він не професіонал, а з іншого – що чхав він на це. Він один раз підпалює, другий раз… Запалює, кидає, залишає щось. Він не боїться. Він працює, я помітив, без рукавичок», – відзначає Валерій Кур.

Версій про те, хто міг замовити підпал машини подружжя журналістів Терещуків у Львові, озвучують декілька, але поки що для жодної немає достатніх підтверджень, повідомляють журналісти «Схем».

«Одна з версій – тиск фігурантів матеріалу на журналістку з метою залякування. Ще одна версія – таким чином кримінальний світ передає «вітання» керівництву львівської поліції, з якою нібито перебуває в конфлікті. Окрім того, обговорюється і втручання Росії у внутрішні українські справи «з метою дестабілізації». Але це – просто версії, які поки нічим не підкріплені», – мовиться в матеріалі «Схем».

У ніч на 30 січня невідомий підпалив автівку львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Поліція розслідує інцидент за статтею «пошкодження майна журналіста».

Основна версія підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук – її професійна діяльність. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів начальник слідчого відділу Галицького районного відділу поліції Львова Василь Васько.

Вранці 6 лютого міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі.