Аваков повідомив про затримання підозрюваних у підпалі автівки журналістки Радіо Свобода

Поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Про це вранці 6 лютого повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Проведено обшуки. Доказової бази вистачає. Підпалювач – студент, громадянин Молдови. Хто його спонукав на таке – встановлюємо. Безпека журналістів – пріоритет», – написав Аваков у твітері.

Автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук, підпалили опівночі 30 січня у Львові. Ніхто не постраждав.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». За даними слідства, основна версія підпалу автомобіля журналістки – професійна діяльність.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір вважає підпал автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук черговим прикладом залякування журналістів.

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.