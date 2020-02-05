ОБСЄ: підпал автівки журналістки Радіо Свобода – черговий приклад залякування ЗМІ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір вважає підпал автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук черговим прикладом залякування журналістів. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми вважаємо, що ці погрози треба сприймати дуже серйозно. При цьому розслідувати треба не лише фізичні погрози, а також ті, які здійснюються через інтернет, через повідомлення. Часто такі нападки можуть бути пов’язані з роботою журналістів щодо корупції, особливо на місцевому рівні. Це потрібно сприймати серйозно», – заявив Дезір.

Автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук, підпалили опівночі 30 січня у Львові. Ніхто не постраждав.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». За даними слідства, основна версія підпалу автомобіля журналістки – професійна діяльність.

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.