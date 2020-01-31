З’явилось відео підпалу автівки журналістки Радіо Свобода у Львові – «Схеми»

З’явилось відео підпалу автівки журналістки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук, повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

У розпорядженні Радіо Свобода опинилось відео, на якому невідомий чоловік підкладає до лобового скла машини журналістки пакети, підпалює їх і тікає. За даними журналістів, палій досі не затриманий, також не ідентифікована його особа.

Раніше редакція програми «Схеми» також вийшла з заявою, що сподівається на швидке розкриття злочину.

«Враховуючи попередній досвід масового нерозкриття злочинів проти журналістів, а також те, що подружжя журналістів Терещуків писали критичні матеріали, в тому числі, про поліцію, важливо, щоб слідство перебувало на максимальному контролі з Києва. Сподіваємось найближчим часом почути публічний звіт поліції про те, яких дій було вчинено задля оперативного встановлення особи та затримання підпалювача по гарячих слідах, та які версії і мотиви злочину розглядає поліція. Очікуємо швидкого розслідування та розкриття імен замовників злочину, наскільки б впливові люди за цим не стояли», – йдеться в заяві.

Опівночі 30 січня у Львові невідома особа підпалила автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». За даними слідства, основна версія підпалу автомобіля журналістки – професійна діяльність.

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.