Правоохоронці продовжують встановлювати замовника підпалу автівки журналістки «Радіо Свобода»

Правоохоронці затримали людину, яка підпалила автівку журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук, та робота для встановлення замовника злочину триває. Про це повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко.

«Вдалося встановити траєкторію пересування та місце перебування 19-річного уродженця Хмельницької області, який в ніч вчинення злочину кілька разів перевдягався, аби не потрапити у поле зору правоохоронців. Понад 70 ГБ відеозаписів із камер спостережень, сотні годин безперервної скоординованої слідчо-оперативної роботи дали свій результат. Фігуранта затримано в Одесі, вручено повідомлення про підозру. Наразі здійснюється його доставка у Львів для подальшого допиту прокурорами. Щойно прокурори завершили допити основних свідків злочину, які надали викривальні показання», – написала вона у «Фейсбуці» 6 лютого.

Підозрюваному інкримінують частину 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене загальнонебезпечним способом – підпалу). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Раніше про затримання підозрюваного у підпалі автівки Терещук повідомляв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він зазначав, що затриманий – студент, громадянин Молдови.

Автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук, підпалили опівночі 30 січня у Львові. Ніхто не постраждав.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». За даними слідства, основна версія підпалу автомобіля журналістки – професійна діяльність.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір вважає підпал автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук черговим прикладом залякування журналістів.

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.