Слідами львівського палія: хронологія підпалу автівки журналістки Радіо Свобода

Максим Савчук, Мар’ян Кушнір, Павло Лісниченко

Одна з найрезонансніших подій серед тих, що сталися у Львові минулого тижня, – підпал автівки кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Це сталося в ніч з 29 на 30 січня. Того ж дня поліція відкрила провадження і назвала однією з основних версію злочину професійну діяльність журналістки. Вранці 6 лютого голова МВС Арсен Аваков заявив про затримання палія. «Схеми в регіонах» вирушили «по гарячому сліду» у Львів, щоб зібрати максимум деталей на місці злочину: свідчення очевидців і записи з камер спостереження. Журналістам вдалося відтворити хронологію події тієї ночі – яка може допомогти встановити замовника злочину і його мотиви.

Новину про підпал автівки львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук минулого тижня повідомили практично всі українські медіа.

Це сталось у ніч на 30 січня у Львові – просто під вікнами будинку журналістки на вулиці Кубійовича. Сама Галина пригадує обставини інциденту так.

«За тридцять хвилин до півночі. Я ще подивилася у вікно – виглянула, що машина стоїть. Все. І кинула оком, вправо, вліво, повернулася. Все спокійно. Ще якийсь час світло горіло в кімнаті. Потім ми вимкнули світло. І буквально за хвилин 5–10 чоловік якийсь шум почув. Пішов перевірити, чи двері зачинені – він завжди це перевіряв. І тут засигналила машина. Він – до вікна і каже мені, що горить машина», – розповідає вона.

Того ж 30 січня правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста» і розслідують обставини підпалу. Основна версія на сьогодні – професійна діяльність Галини Терещук.

Галина Терещук – відома львівська журналістка, співпрацює з Радіо Свобода вже майже 20 років. Вона неодноразово допомагала «Схемам» знімати епізоди розслідувань у Львові. Багато писала про конфлікти львівської влади з мешканцями, про проблему «євробляхерів», про виведення історичних пам’яток у приватні руки. А нещодавно опублікувала великий критичний матеріал про проблеми у новому керівництві львівської поліції. Чоловік Галини – теж журналіст, працює у виданні «Сила Ньюз».

Хто ж міг замовити підпал машини подружжя журналістів Терещуків? Поки цим версіям немає достатніх підтверджень, але їх наразі у Львові озвучують декілька.

Одна з них – тиск фігурантів матеріалу на журналістку для залякування. Ще одна версія – таким чином кримінальний світ передає «вітання» керівництву львівської поліції, з якою нібито перебуває в конфлікті. Окрім того, обговорюється і втручання Росії у внутрішні українські справи «з метою дестабілізації». Але це – просто версії, які поки не те що нічим не підкріплені.

Злочини проти журналістів – не рідкість в Україні. У листопаді 2019-го в Верховній Раді навіть відбувалися слухання «Безпека діяльності журналістів». Зокрема, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко тоді наводив невтішну статистику.

«Кожні 5 днів в Україні б’ють чи виявляють агресію щодо журналіста. Це не гучна метафора, це дані моніторингу «Індекс фізичної безпеки українських журналістів», – заявляв він з трибуни парламенту.

Про нерозкриття злочинів проти журналістів говорив тоді і Роман Сущенко – кореспондент національного державного агентства «Укрінформ», політв’язень, що був незаконно заарештований і утримуваний у Росії з 30 вересня 2016-го до 7 вересня 2019-го.

«Незаперечним фактом лишається відсутність політичної волі належним чином розслідувати і притягати до відповідальності осіб, які вчинили злочини проти журналістів», – відзначав журналіст.

Враховуючи попередній досвід масового нерозкриття злочинів проти журналістів, «Схеми» вирішили власними силами зібрати максимум інформації, яка допомогла б встановити замовників злочину.

Журналісти поставили собі за мету відновити перебіг подій ночі з 29 на 30 січня, коли відбувся підпал. Для цього вони обійшли навколишні вулиці й будинки, збираючи свідчення очевидців і записи з камер спостереження.

«Схемам» вдалося отримати і проаналізувати десятки годин відео з камер спостереження Львова. Саме ці записи дозволили у хронологічному порядку відтворити події, які передували підпалу автівки Галини Терещук.

Крім того, з’ясувалося, що деякі з відеокамер у деталях зафіксували і сам підпал, і злочинця. А також дивну автівку, яка супроводжувала його тієї ночі.

Хронологія

29 січня, 23:57

Дві камери спостереження на розі вулиць Самчука і Франка фіксують особу, яка одразу привертає увагу журналістів.

Синій капюшон і маска ретельно приховують обличчя. Перехожий іде з рюкзаком, у руці несе білий пакет.

Цю ж особу із пакетом зафіксує інша камера на вулиці Кубійовича, де і відбувся підпал.

Але спочатку журналісти звернули увагу на одну важливу деталь.

30 січня, 00:06

З вулиці Івана Севери виїжджає світла автівка, вона повертає ліворуч на вулицю Кубійовича.

Через двадцять секунд звідти ж виходить уже знайома особа в масці і пакетом. Вона прямує у протилежному від автівки напрямку тією ж вулицею.

Приблизно через тридцять секунд у кадрі знову з’являється світла автівка – схожа на ту, яка повернула ліворуч вулицею. Авто повільно обганяє пішохода.

Камера, спрямована в бік перехрестя Кубійовича і Кубанської, фіксує, як автівка пригальмовує на перехресті і тричі блимає стоп-сигналами.

Щойно вона зникає за рогом, у кадрі з’являється особа з пакетом, зупиняється біля автівки Галини Терещук і кладе пакет на капот.

Протягом наступних п’яти хвилин особа намагатиметься підпалити принесений пакунок.

Після сьомої невдалої спроби палій, схоже, шукає нову коробку сірників. Але знову невдача.

«Схеми» показали отримані кадри експертові-криміналісту Валерієві Куру – оперативникові із понад сорокарічним досвідом роботи у сфері боротьби із злочинністю.

Той дав свою оцінку діям палія. «Він, виконавець, – дилетант. Не професіонал, – ділиться своїми враженнями фахівець. – Ось ми дивимося по часу, на проведення такої операції у професіоналів – це катастрофа».

Принесений палієм пакет займається лише з 14-ї спроби.

А палій втікає і ховається за рогом вулиці Кубанської.

Потім повертається і визирає, чи автівка справді зайнялася.

Криміналіст переконує: палій до цього не мав схожого злочинного досвіду і поводиться як аматор.

«Я думаю, що знайти його дуже легко. Він не боїться залишати слідів. Подивіться, скільки слідів він залишає. Це, з одного боку, говорить про те, що він не професіонал, а з іншого – та чхав він на це. Подивіться, він один раз робить щось, другий раз. Запалює, кидає, залишає щось. Він не боїться. Він працює, я помітив, без рукавичок», – відзначає Валерій Кур.

Поведінка водія світлої автівки теж привернула увагу експерта: «Я вважаю, що це сигнал. Бачите, що він робить? Так, пригальмовує… дивіться, ну, що це? Раз, два… три. Що це? Це – сигнал. Бачите, і він одразу ж з’являється. Не боїться. З білим пакетом».

Майже у чверть по півночі палія фіксують камери на перетині Кубійовича й Кубанської.

Він втікає Кубанською у напрямку вулиці Василя Стуса.

Далі палій потрапляє в об’єктиви камер на розі Стуса і Дібровної.

Третя камера з цього ж кварталу фіксує, як палій із Дібровної звертає на вулицю Мушака.

А далі в кадр потрапляє світла автівка, схожа на ту, яку фіксували біля місця підпалу. Вона проїжджає повз поворот на Мушака, куди втік палій. Але розвертається і їде у тому ж напрямку.

Чи одне і теж авто фіксували камери перед підпалом і після?

Журналісти не мали однозначної відповіді на це питання. А відтак попросили переглянути відео адвоката Олександра Швеця, який багато років спеціалізується на справах, пов’язаних із ДТП.

Фахівець припускає, що зафіксована автівка – це Volkswagen Golf: «Наче Volkswagen. Мабуть, Golf – але не остання модель саме, а десь там 2005 чи 2006 років».

А експерт-криміналіст Валерій Кур підсумовує: «Я б оцінював, що це організована, завчасно спланована злочинною групою акція. Тут є організатор. І це не організатор (показує на палія). І організатор, ймовірно, може й не сидіти в авто. Тут є група розвідки, назвімо її так. Група прикриття. І, як я уже сказав, група захисту. Є виконавець».

«Схеми» свідомо вирішили не озвучувати версії щодо можливих замовників підпалу автівки журналістки Галини Терещук. Попри те, що різні політичні й бізнесові групи їх активно озвучують, наразі зібраних нами матеріалів не достатньо, аби переконливо підтвердити хоча б одну із них.

Палія затримано

Вже в день публікації журналістського розслідування правоохоронці заявили, що палій затриманий. Про це у твітері повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У львівській прокуратурі пояснили, що в ніч вчинення злочину він декілька разів перевдягався, що ускладнило його пошук. Але на 7-й день після підпалу його знайшли у Одесі, повідомили про підозру, затримали та доставляють у Львів.

Перший заступник прокурора Львівської області Олег Капітула у день затримання поділився подробицями з журналістами: «Він, коли побачив, що після вчинення ним цієї події вона набула розголосу, резонансу, – він злякався і терміново поїхав в Одесу для того, щоб, відповідно, сховатися від правоохоронців. Більш того, як уже було повідомлено, він неодноразово змінював одяг, ще перебуваючи у Львові. Але після цього злякався, поїхав до Одеси. І в одному із готелів знімав там номер».

Хто цей затриманий хлопець?

За даними «Схем», підозрюваному в підпалі – 19 років, він вчиться на першому курсі «Львівської політехніки», на спеціальності «будівництво та цивільна інженерія».

Ще пів року тому особа з таким ім’ям шукала роботу за спеціальностями – інженер-проєктувальник, адміністратор і перекладач у шлюбну агенцію. Із запитуваною зарплатнею у 10–15 тисяч гривень.

Далі правоохоронці мають надати переконливі докази для суду, що затриманий хлопець справді причетний до підпалу, а тому має бути відправлений під варту для подальшої участі у слідчих діях.

Затримання виконавця злочину – це важливий крок для встановлення його замовника і мотивів, які ним керували.

У день, коли стало відомо про затримання палія, журналісти Радіо Свобода отримали можливість на публічному заході поставити питання президентові Володимиру Зеленському щодо деталей справи.

– Чи тримаєте ви на контролі справу про підпал авто нашої колеги Галини Терещук?

– Нам відомо вже, що затримано людину, яку підозрюють у спаленні цього автомобіля. Він є студентом. І зараз питання у Нацполіції – хто йому замовив цю справу.

– А є версії, хто замовив?

– Ні.

– Навіть вам не відомо?

– А чому я повинен знати раніше за вас?

У поліції значно більше засобів і можливостей для розкриття цього злочину. І «Схеми» сподіваються, що на цю справу не очікує доля, яка спіткала більшість розслідувань нападів на активістів і журналістів.

«Схеми в регіонах» – спільний проєкт програми «Схеми: корупція в деталях» та Інституту розвитку регіональної преси.