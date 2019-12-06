«Злочини за погодженням» – «касетний скандал» в управлінні Національної поліції Львівщини

Львівська обласна прокуратура перевіряє, чи вчасно львівська поліція вносить відомості про вчинення кримінальних порушень у Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР). Причиною такої позапланової перевірки став оприлюднений у соцмережі аудіозапис із робочої наради в обласному управлінні поліції, з якого чути, як нібито начальниця обласного слідчого управління Наталія Харченко наказала підлеглим реєструвати злочини лише з її погодження.

Короткий аудіозапис із робочої колегії у Головному управлінні Національної поліції Львівської області оприлюднила віртуальна особа на популярному у місті Лева форумі – «Варта-1». На записі, як можна припустити, звучить голос керівника слідства обласного ГУ Нацполіції Наталії Харченко, призначеної на цю посаду 3 жовтня 2019 року.

Голос, який звучить у записі, дає вказівку слідчим не реєструвати злочини без дозволу.

«Запам’ятайте всі: від завтра все внесення в ЄРДР, починаючи від 125 статті (мова про Кримінальний кодекс України, стаття «Умисне легке тілесне ушкодження» – ред.), закінчуючи трупом, природньою смертю,– виключно за моїм погодженням. Всі почули? Щоб завтра не було, що хтось не почув. Все, що ви будете планувати вносити в ЄРДР, все погоджуєте зі мною. Не може бути така негативна картина, що ви шановні керівники слідства… Вбивства я ще згодна», – такі слова, які, як припускають, належать керівнику слідства, чути на цьому записі.

Манера говорити – наказова.

Громадскість відреагувала на оприлюднений запис і розцінила почуті слова, як «незаконну вказівку приховати злочини і сфальшувати статистику», тобто покращити статистику, як це завжди робилося за радянських часів.

Згідно з Кримінальний процесуальним кодексом України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення – зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Прокуратура зреагувала на аудіозапис



Прокурор області Ірина Діденко ініціювала позапланову перевірку обласної поліції щодо дотримання процесуального кодексу, тобто прокурори перевіряють, чи своєчасно і повно поліцейські вносять до ЄРДР відомості про вчинені на території Львівської області злочини.

Також прокуратура має встановити, коли зроблено запис, ком уналежить голос, коли була колегія, а тоді, з огляду на результати, дасть свою оцінку оцінку і визначить чи є кримінальне правопорушення.

Орієнтуватися на Закон і права людей



«Передовсім зазначу, що нова система оцінки роботи правоохоронців, зокрема, поліції має орієнтуватися на Закон і права людей, а не на відомчу статистику», – зауважила прокурор Львівщини Ірина Діденко.

Начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Василь Віконський у коментарі Радіо Свобода зауважив, що він позитивно оцінює позапланову перевірку прокуратури, бо результати допоможуть виявити або ж ні ті порушення, які були допущені поліцейськими до його призначення (очолив поліцію Львівщини 4 вересня 2019 року – ред.) або вже під час його керівництва.

На запитання про те, чи впізнав він голос своєї підлеглої Наталії Харченко на оприлюдненому аудіозаписі й чи проводиться службове розслідування – Василь Віконський відповів:

Розслідування проводить внутрішня безпека поліції



«Службове розслідування по цьому факту проводить внутрішня безпека поліції Львівщини. Чи це голос мого заступника, чи був змонтований виступ, із якого електронного носія взятий, чи цей текст вирваний – це все будуть вивчати. Якщо буде все доведено, а також те, що є склад злочину у словах керівника слідства, то зрозуміло будуть покарання. По друге, будь-яка відеоселекторна нарада або нарада в керівництва носить внутрішній характер і її оприлюднювати без офіційного дозвілу, якщо люди не запрошені на неї для висвітлення, це порушення внутрішньорозпорядчих нормативних документів. Якщо буде виявлено і доказано, хто незаконним шляхом взяв ці матеріали і їх оприлюднив, а це будь-хто міг проникнути – хакери чи хтось із працівників, то, швидше за все, нестиме кримінальну відповідальність за це.

Слідче управління побудоване так, що начальник слідчого управління області, згідно з функціональними обов’язками, зобов’язана контролювати і не дати можливості вносити неправильну кваліфікацію працівникам слідчого управління. Це її обов’язок. А слова на даному етапі трактують неправильно», – відповів начальник поліції Львівщини Василь Віконський.

«Вказівка – незаконна»

Як можна у режимі особистого погодження проконтролювати всі внесені у реєстр злочини? Який механізм такого погодження? Це не зрозуміло львівському адвокату, правозахиснику Олегові Мицику.

Це перевищення влади



«З почутого аудіозапису мова йде про те, що керівник слідства говорить «негатив, негатив», тобто іншими словами, що є погіршення показників по кількості закритих справ. Вказівка про погодження внесення до ЄРДР – чітко незаконна. Оскільки узгодження питання внесення відноситься лише до компетенції слідчого.

Це перевищення влади. Її слова могли бути висловлені іншим чином,чи вміють начальники слідчих відділів працювати з людьми, з заявниками, чому допускаєте реєстрацію безглуздих заяв. Заборонити реєстрацію і проводити тільки з її дозволу, так це що? Це вона планує створити цілий відділ і приймати рішення за слідчих,визначати реєструвати чи ні порушення? А оскаржувати у суді чиї дії будуть?», – наголосив Олег Мицик.

У 2019 році суди Львівської області розглянули понад 300 справ зі скаргами людей про те, що не були внесені відомості працівниками поліції. І майже 90% таких позовів суд задовольнив, зобов’язавши поліцію внести відомості в ЄРДР. Адвокат Олег Мицик прогнозує, якщо поліція не вноситиме відомості про злочини в ЄРДР, то суди будуть завалені позовами від громадян.

Вибірковість у внесенні відомостей у реєстр є ні чим іншим як спотворення статистики, вважає громадський діяч, юрист Наталія Шелестак. А також на заяви громадян просто не реагуватимуть, не проводитимуться слідчі дії.

Це робиться, щоб приховати кількість злочинів



«Якщо не внесеш в ЄРДР, то слідчий не може проводити допити чи інші слідчі дії. Відбувається недорозслідування справи. Це робиться для того, щоб приховати кількість злочинів. Злочини є, а розкриття не має. Це призводить до того, що в області стан злочинності покращується, бо не внесені відомості в ЄРДР», – вважає Наталія Шелестак.

На її думку, той факт, що інформація із робочої колегії могла вийти зі стін обласного управління, що стався такий собі місцевий «касетний скандал», показує, що всередині поліції ведуться «особистісні війни».

Оскільки далеко не всі працівники задоволені змінами у керівному складі обласного управління і не поділяють методи роботи нового начальника управління і підлеглих, яких він привів.

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