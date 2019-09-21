Поліція: 8 правоохоронців постраждали на Львівщині під час розблокування руху поїздів

Вісім правоохоронців постраждали на Львівщині під час розблокування руху поїздів, повідомила пресслужба поліції Львівської області. Одного з постраждалих шпиталізували.

Правоохоронці заявили про 28 затриманих під час сутичок.

«Враховуючи, що питання переросло в політичну площину, звертаюся до місцевої влади та керівництва вугільного підприємства негайно вирішити свої спірні питання. Поліція розблокувала шляхи, тепер ви повинні знайти вирішення проблеми. Запрошені до поліції громадяни будуть встановлені, порушники оштрафовані і всіх їх відпустять», – заявив керівник поліції Львівської області Василь Віконський.

21 вересня поліція повідомила, що отримала заяву від керівництва одного з вугільних підприємств Сокальського району Львівщини про те, що в селі Сілець на залізничній колії станції «Соснівка» невідомі заблокували завантажені вугіллям вагони. Кримінальне провадження відкрите за статтею 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій та захоплення транспортного підприємства).

За даними місцевих ЗМІ, у середині вересня на станції «Соснівка» ветерани збройного конфлікту на Донбасі, шахтарі та місцеві мешканці заблокували російські вагони із вугіллям.

Колишній народний депутат Семен Семенченко повідомив у Facebook, що поліцейські відпустили всіх протестувальників, включно з ним самим. Він стверджує, що блокаду прорвати не вдалося.