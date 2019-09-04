Призначили нового керівника поліції Львівщини

38-ми річний полковник Василь Віконський очолив Головне управління Нацполіції у Львівській області. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

До цього Віконський керував поліцією у Хмельницькій області. Його попередник – генерал поліції Валерій Середа, який був начальником Нацполіції Львівщини з 2016 року, звільнений із посади і призначений керівником Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції України.

Василь Віконський із 2003 року працював у спецпідрозділі «Беркут», наприкінці 2014 року став заступником керівника УМВС з громадської безпеки, у 2015 – заступником начальника поліції в Івано-Франківській області. Атестаційна комісія у рамках проведення реформи міліції у поліцію ухвалила рішення про звільнення Василя Віконського з правоохоронних органів, як такого, що не відповідає займаній посаді. Однак полковник, учасник бойових дій на Донбасі, поновився на роботі через суд у 2016 році.

Той факт, що він служив у «Беркуті» спричинив неоднозначну реакцію серед групи людей, яка називає себе громадськими активістами, яка прийшла на представлення нового очільника поліції, щоб почути відповіді на свої запитання, зокрема, де він перебував під час подій на Майдані, чому не пройшов переатестацію в нову поліцію.

З 24 січня 2014 року Василь Віконський працював в Івано-Франківську, наголосив під час презентації нового керівника голова Нацполіції Сергій Князєв.

«Я чітко заявляю про це кадрове рішення. Офіцер Віконський перший їде на Схід. Звільнення Слов’янська, Краматорськ, Артемівськ, Дебальцево. Перед цим Іловайськ, з якого офіцер Віконський вивів свій особовий склад. На жаль, частина людей загинула, але виконав своє завдання до останнього. Далі звільнення Маріуполя, де був в солдатському однострої, касці, з автоматом і звільняв Маріуполь. У 2014-2015 році виконував завдання на лінії розмежування, а не у другій-третій лінії оборони. Про це бійці знають і пам’ятають», – зауважив у Львові Сергій Князєв, щоб припинити розмови довкола призначення керівника поліції Львівщини.

Перед новим керівником поліції поставлено чимало завдань як щодо подолання злочинності в регіоні, так і вирішення соціальних питань працівників поліції. Адже спостерігається відтік фахових поліцейських із різних причин, зокрема через неналежне забезпечення правоохоронних органів.