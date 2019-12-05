Видалення двадцятикілограмової пухлини – львівські хірурги провели рідкісну операцію

Операція із видалення 20-ти кілограмової пухлини, яку провели хірурги у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі, увійде у перелік «унікальних» у хірургії. Жінці видалили величезну пухлину на нозі. Це перша така нетипова операція в Україні і третя у світі. На сьогодні пацієнтка почувається задовільно, а пухлина виявилась доброякісною.

«Я би хотів, щоб ми більше такого не переживали, щоб ми більше ніколи не видаляли такої великої пухлини, щоб ви дбали про себе», – каже своїй пацієнтці хірург Львівського онкологічного центру Олег Дуда.

60-ти річна Марія Клімашевська з Золочівського району Львівської області з вдячністю дивиться на лікаря. Адже він урятував їй життя.

Зовнішня пухлина на передній частині стегна розміром 36 на 38 сантиметрів і вагою 20 кілограмів, не просто заважала ходити жінці, але токсично впливала на весь її організм, оскільки розкладалася та отруювала людину. Марія Клімашевська втрачала здоров’я, могла лежати лише на животі, трішки сидіти і рік провела у ліжку.

Вона не ходила, але пухлина, при тім, не боліла.

Боязлива була, а тепер хочу жити



«Та пухлина у мене якось непомітно з’явилась. Трішки могла сидіти, навіть так ліпила вареники. Нелегко це було пережити. У мене почалося запалення, температура, сильно впав тиск. Налякалась, але дуже боялась їхати до лікарів, думала всяке різне. Діти, внуки, зяті не витримали на ті мої муки дивитись і просто випхали з хати, заставили приїхати у Львів. Казали, щоб я не падала духом, бо ще ходитиму. Боязлива була, а тепер хочу жити і маю для кого. Думаю, де були мої мізки, чому раніше не звернулась до лікаря?», – каже Марія Клімашевська.

Якби пацієнтка звернулась по допомогу два роки тому, то операція, при меншому розмірі пухлини, була б не такою ризикованою. Хірург Олег Дуда розповідає, що операція була нетиповою і цікавою, до якої готувались протягом місяця, домоглись, зокрема зменшення ваги хворої.

Йшли на операцію з великим ризиком



«Велика пухлина на фоні того, що жінка у дуже непростому стані: величезна надвага – 170 кілограмів, ожиріння 4 ступеня. А ще рік з ліжка практично не вставала. Функціонально її системи не налаштовані на те, щоб витримати оперативне втручання у плані анестезії. А ще супутня патологія. Ми поклали пацієнтку на обстеження, не розуміли, що входить і з чого складається пухлина, бо могло бути будь-що: складна грижа, вихід кишківника, злоякісна пухлина, доброякісна. У центрі пухлина відмирала. Консультували багато лікарів. Йшли на операцію з великим ризиком технічним і щодо забезпечення життєдіяльності організму», – говорить хірург Олег Дуда.

Оперували три години

Операція тривали три години. Олегові Дуді допомагали ще два хірурги. Було чимало медиків, які спостерігали за ходом унікальної операції. У світовій медичній практиці описані лише два подібні випадки з видалення зовнішньої пухлини – 24 кг і 16 кг.

Такі пухлини це рідкісні речі



«Такі пухлини це рідкісні речі і немає таких унікальних спеціалістів, які б це робили постійно. Ця пухлина у моєї пацієнтки росла багато років, це фіброліпома (доброякісний новоутвір, що складається зі зрілої сполучної тканини та жирової тканини – ред.) зі вторинними змінами, власне з тим некрозом, доброякісна пухлина.

З чого виникла така пухлина? Ми не знаємо причин. Такі пухлини виникають із м’яких тканин тіла, генетично. Спостерігаються у людей з надлишком ваги», – пояснює Олег Дуда.

Лікар Олег Дуда оперує 17 років і вперше зіштовхнувся із таким випадком у своїй практиці. Хірург наголошує, що цей приклад показує, що кожна людина повинна думати і дбати про себе, важливо не зволікати зі зверненням до лікаря, щоб не допустити такі ризиковані ситуації. У його пацієнтки, на щастя, виявилась доброякісна пухлина і вона має шанс повернутись до повноцінного життя.А для цього потрібно ще трохи скинути зайву вагу, набратись сил після складної операції. Можливо, через якийсь час у неї видалять ще одну пухлину, але значно меншого розміру на тій же ж нозі.

Щороку в Україні зростає кількість онкохворих на 1-5%, зауважує Олег Дуда. Це пояснюється тим, що люди таки почали частіше обстежуватись і поліпшилась діагностика. Медики Львівського онкоцентру роблять багато нетипових операцій, які тривають і до десяти годин. Олег Дуда нагадує, що чим раніше у людини виявляють пухлину, тим легше проходить лікування і одужання.

Хірург не один раз отримував пропозиції працювати у клініках за кордоном, але відмовився. «Тут моя сім’я, я патріот своєї країни. Дуже легко поїхати в гарне середовище і гарну державу, яку хтось зробив до тебе і користуватися тими умовами, які, хтось створив. Але розумію, що всі звідси поїхати не можуть, всі люди не можуть поїхати за кордон лікуватись, тому треба, щоб ми тут лікували людей», зауважив лікар Олег Дуда.

В Україні нараховується понад 1 мільйон хворих на рак. Це означає, що кожен українець має у своєму близькому оточенні бодай одну людину, яка бореться із онкозахворюванням. Лікарі кажуть, що щороку в Україні діагностують понад 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань, а на рак молочних залоз українські жінки захворівають удвічі частіше, аніж жінки інших країн.

Рак вже став головною причиною смертності в Україні.

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