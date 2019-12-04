Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 грудня 2019, Київ 17:54
Новини | Суспільство

Міністр оборони про атестацію Героя України «Адама»: беру питання на особистий контроль

3 грудня Герой України Євген Межевікін заявив, що отримав негативну оцінку під час атестації

Дивитись коментарі

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що бере питання атестації Героя України Євгена Межевікіна («Адама») на особистий контроль. Напередодні підполковник заявив, що під час атестації отримав низький бал і негативну характеристику від свого керівника.

«Ситуацію навколо Євгена Межевікіна знаю. Щойно говорив з ним по телефону. Призначаю службове розслідування, щоби з’ясувати реальний стан речей в підрозділі, де служить Євген. Після цього ухвалю відповідні рішення, які будуть оприлюднені. Це питання беру на особистий контроль. Окремо хочу звернутися до командирів. Ви маєте чітко розуміти, що кожен воїн з бойовим досвідом – це наша найбільша цінність», – написав Загороднюк.

Із таким противником, як армія Росії, можна боротися – «кіборг», танкіст Межевікін
Embed
Із таким противником, як армія Росії, можна боротися – «кіборг», танкіст Межевікін

No media source currently available

0:00 0:27:48 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Він наголосив, що військових з бойовим досвідом необхідно підтримувати і мотивувати служити в Збройних силах України, а не «створювати перепони та оцінювати їхню роль винятково по «оцінних картках».

Сам Межевікін заявив, що його взагалі не тестували.

«Ніякого тестування на цій посаді взагалі не було! І результат – примхи посадової особи в офіцерських погонах!» – написав підполковник.

3 грудня Межевікін оприлюднив «скорочену оцінку картки військовослужбовця», де начальник управління підготовник – заступник командира військової частини Сергій Літвінов написав: «За час проходження військової служби (з 29 липня 2019 року) підполковник Межевікін тривалий час перебував на лікарняному та у відпустці. За період виконання обов’язків за посадою опанувати їх у повному обсязі не зміг. З питань військової дисципліни зарекомендував себе посередньо». Літвінов дійшов висновку, що Межевікін не відповідає посаді заступника начальника управління підготовки військової частини.

Згідно з документом, підполковник отримав оцінку «задовільно» (35 балів). Зокрема, Межевікіну поставили по три бали за «рівень теоретичних знань» і «рівень практичних умінь та навичок».

Танкіст Межевікін брав участь у бойових діях на сході України, зокрема в боях за Донецький аеропорт. У жовтні 2015 року він отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG