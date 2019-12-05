Журнал Cosmopolitan звільнив заступника головного редактора через допис про похорон Героя України

Український журнал Cosmopolitan повідомив про звільнення заступника головного редактора Євгенії Пліхіної через допис про похорон полковника Служби безпеки України Дениса Волочаєва, якого нагородили званням Героя України посмертно.

«Увесь колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибоке співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро перепрошує за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже шкодуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки», – йдеться в заяві головного редактора видання Олександри Буринської.

1 грудня в штабі Операції об’єднаних сил розповіли, що полковники Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов підірвалися на вибухових пристроях у Донецькій області. Вони протидіяли диверсійно-розвідувальній групі підтримуваних Росією бойовиків, які намагалися проникнути в тил українських військових.

Служба безпеки України повідомила, що Волочаєв та Каплунов були бійцями спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ.

3 грудня президент України Володимир Зеленський присвоїв полковникам звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Зранку 4 грудня біля будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській у центрі Києва відбулася церемонія прощання з Денисом Волочаєвим.

Заступник головного редактора Cosmopolitan Євгенія Пліхіна, коментуючи подію, зокрема, написала: «У СБУ померла якась, з огляду на все, не остання людина. Витягли всю структуру на двір і висунули вимогу зробити співчутливі вирази. Труну несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби, аж лускають. Гвоздики, уся атрибутика… Господи, думаю, я навіть не за дрес-кодом. Як незручно. Й у вухах ще цей веселий німецький хіп-хоп. Ну я й чудовисько».

Згодом Пліхіна вибачилася за свій допис і заявила, що не розібралася в ситуації.