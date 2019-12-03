Президент присвоїв звання Героя України двом полковникам, які загинули 1 грудня на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову, які загинули 1 грудня на Донбасі.

Згідно з повідомленням на сайті Офісу президента, вони отримали відзнаку «за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Служба безпеки України повідомила, що Волочаєв та Каплунов були бійцями спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Вони загинули під час виконання бойового завдання.

В штабі Операції об’єднаних сил розповіли, що полковники підірвалися на вибухових пристроях у Донецькій області. Вони протидіяли диверсійно-розвідувальній групі підтримуваних Росією бойовиків, які намагалися проникнути в тил українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.