Затриманий за підпал авто журналістки Радіо Свобода – першокурсник Львівської політехніки – «Схеми»

Підозрюваний у підпалі автомобіля львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук, затриманий правоохоронцями в ніч на 6 лютого є 19-річним студентом «Львівської політехніки», який вчиться на бюджеті на першому курсі за спеціальністю «будівництво та цивільна інженерія», повідомляють журналісти програми «Схеми».

«Ще пів року тому особа з таким ім’ям шукала роботу за спеціальностями – інженер-проектувальник, адміністратор та перекладач у шлюбну агенцію із запитуваною зарплатнею у 10-15 тисяч гривень», – повідомляють журналісти.

Журналісти поспілкувалися з його колишніми викладачами з попереднього місця навчання, які охарактеризували хлопця як «сумлінного студента, активіста, що брав участь в усіх заходах», як «волонтера, який допомагав у дитячих будинках». За словами співрозмовників, затриманий був «активним учасником студентського життя», і з ним «не було проблем».

Затриманий, за даними джерел «Схем», – громадянин України, зареєстрований у Кам’янці-Подільському. Хоча раніше голова МВС Арсен Аваков вказав у твіттері, що затриманий – громадянин Молдови.

Як повідомили у львівській прокуратурі, в ніч вчинення злочину палій декілька разів перевдягався, що ускладнило його пошук. Але на сьомий день після підпалу його знайшли у Одесі, повідомили про підозру і затримали.

«Він побачив, що після вчинення ним цієї події вона набула розголосу, резонансу. Він злякався і терміново поїхав в Одесу для того, щоб сховатися від правоохоронців, – розповів на брифінгу перший заступник прокурора Львівської області Олег Капітула. – Більш того, він неодноразово змінював одяг, ще перебуваючи у Львові. Але злякався, – поїхав до Одеси. І в одному із готелів знімав там номер», – додав він.

У ніч на 30 січня невідомий підпалив автівку львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Поліція розслідує інцидент за статтею «пошкодження майна журналіста».

Основна версія підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук – її професійна діяльність. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів начальник слідчого відділу Галицького районного відділу поліції Львова Василь Васько.

Вранці 6 лютого міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція Львівщини затримала підозрюваного у підпалі.

Журналісти програми «Схеми» раніше зібрали та проаналізували відео з камер спостереження. Чоловік, який підпалив авто львівської журналістки, поводився як аматор, засвітився на багатьох камерах, та перебував на місці злочину довше, ніж планував, бо автомобіль довго не займався. Він зміг підпалити її лише з 14-ої спроби.

Версій про те, хто міг замовити підпал машини подружжя журналістів Терещуків у Львові озвучують декілька, але поки для жодної немає достатніх підтверджень, повідомляють «Схеми».

«Одна з версій – тиск фігурантів матеріалу на журналістку в цілях залякування. Ще одна версія – таким чином кримінальний світ передає «вітання» керівництву львівської поліції, з якою нібито знаходиться у конфлікті. Окрім того, обговорюється і втручання Росії у внутрішні українські справи, «з метою дестабілізації». Але це – просто версії, які поки нічим не підкріплені», – йдеться в матеріалі журналістів.

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