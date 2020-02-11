Прокуратура: встановлений можливий замовник підпалу авто журналістки Радіо Свобода

Правоохоронці встановили можливих замовника та пособника підпалу авто львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук, повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко у Facebook. За її словами, до підпалу причетний поліцейський.

Діденко розповіла, що підписала повідомлення про підозру в замовленні підпалу 48-річному безробітному, раніше судимому львів’янину, який «відомий у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також розкрадання палива з Львівської залізниці».

Крім того, 43-річному майору поліції Львова інкримінують змову із замовником, пошук виконавця, підбурювання його до вчинення злочину та передачу коштів за виконану роботу. Правоохоронця з 22-річним стажем роботи в поліції оголосили в розшук.

За словами Діденко, прокуратура проситиме заарештувати обох фігурантів провадження.

Опівночі 30 січня у Львові невідома особа підпалила автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». За даними слідства, основна версія підпалу автомобіля журналістки – професійна діяльність.

7 лютого Галицький районний суд Львова відправив ймовірного виконавця підпалу під домашній арешт. 19-річного підозрюваного затримали за день до того.

За даними журналістів програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), затриманий – студент «Львівської політехніки», який вчиться на бюджеті на першому курсі за спеціальністю «будівництво та цивільна інженерія».

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.