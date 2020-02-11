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11 лютого 2020, Київ 09:55
Новини | Події

Прокуратура: встановлений можливий замовник підпалу авто журналістки Радіо Свобода

Прокуратура повідомила про причетність поліцейського до підпалу авто журналістки Радіо Свобода

Правоохоронці встановили можливих замовника та пособника підпалу авто львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук, повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко у Facebook. За її словами, до підпалу причетний поліцейський.

Діденко розповіла, що підписала повідомлення про підозру в замовленні підпалу 48-річному безробітному, раніше судимому львів’янину, який «відомий у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також розкрадання палива з Львівської залізниці».

Крім того, 43-річному майору поліції Львова інкримінують змову із замовником, пошук виконавця, підбурювання його до вчинення злочину та передачу коштів за виконану роботу. Правоохоронця з 22-річним стажем роботи в поліції оголосили в розшук.

За словами Діденко, прокуратура проситиме заарештувати обох фігурантів провадження.

Опівночі 30 січня у Львові невідома особа підпалила автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». За даними слідства, основна версія підпалу автомобіля журналістки – професійна діяльність.

7 лютого Галицький районний суд Львова відправив ймовірного виконавця підпалу під домашній арешт. 19-річного підозрюваного затримали за день до того.

За даними журналістів програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), затриманий – студент «Львівської політехніки», який вчиться на бюджеті на першому курсі за спеціальністю «будівництво та цивільна інженерія».

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.

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