Суд у Львові оголосив вирок підпалювачу автомобіля журналістки Радіо Свобода

Галицький суд Львова 25 травня ухвалив рішення у справі підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук – 19-річного Якоба Сарахмана. Вирок суду – 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном.

«Йому призначено покарання з відтермінуванням покарання. Якщо він не порушить обов’язків, якщо буде присутній на одночасних допитах, у судовому процесі при розгляді кримінального провадження щодо інших осіб і даватиме проти них свідчення, якщо за цей час не скоїть злочин, то протягом іспитового терміну вважатиметься, що відбув покарання. Це угода укладена дещо з авансом. Якоб Сарахман не відшкодував на цей час навіть частини матеріального збитку. Оскільки ми розуміємо, що він цього зробити не зможе, по християнськи потерпіла дала згоду на цю угоду, і ще було його щире каяття», – заявив адвокат потерпілої Олег Мицик.

За даними слідства, Якоб Сарахман, студент університету «Львівська політехніка» зізнався, що в ніч на 30 січня підпалив автомобіль львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Проти нього було відкрите провадження за статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

«Я вину розумію і дуже шкодую про цей вчинок. Розумію, що зробив неприємні речі, готовий відшкодувати. Вибачився перед людиною. Так вийшло, у кожного буває складна життєва ситуація», – говорить підсудний Якоб Сарахман.

У справі підпалу фігурують ще двоє осіб – майор поліції Франківського району Львова Михайло Чердак, який переховується і перебуває у розшуку, та безробітний, раніше судимий Вадим Дмитренко. За даними львівських журналістів, чоловік відомий у кримінальному світі. Щодо цих двох підозрюваних порушене кримінальне провадження за статтею 347 (умисне пошкодження майна журналіста) ККУ.

Досі слідство не назвало потерпілим – подружжю Галині і Василеві Терещукам – мотиви скоєння злочину.

«Мені досі невідомі мотиви злочину. Я вперше сьогодні у суді побачила людину, яка підпалила автівку. Але він – найнижча ланка у цьому ланцюгу. Були люди, які замовили цей злочин. Досі не знайдено поліцейського, який безпосередньо давав вказівки підпалювачу», – каже потерпіла, журналістка Галина Терещук.

Слідство у справі підпалу автівки журналістки Радіо Свобода триває.