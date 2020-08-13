Поліція відкрила ще одне провадження у справі щодо можливого прослуховування журналіста Ткача

Національна поліція відкрила ще одне кримінальне провадження після заяви журналіста програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) Михайла Ткача про ймовірне стеження. Провадження за статтею щодо незаконного обігу та використання прихованих записувальних пристроїв розпочато ще 8 серпня, але журналісту про це повідомили лише сьогодні, коли він із адвокатом прибув на допит у Другий територіальний відділ Шевченківського управління поліції міста Києва.

Адвокат Анатолій Попов розповів, що 8 серпня через кілька годин після того, як Національна поліція відкрила справу за ч.1 ст.182 – «порушення недоторканності приватного життя» після заяви журналіста про ознаки встановлення пристрою для прослуховування у своєму помешканні, було також відкрито ще одне кримінальне провадження за ч.1 статті 359 – «Незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання».

«Чому з 8 числа по теперішній день нам ніхто не повідомляв про те, що існує таке кримінальне провадження, викликає подив, – зауважує Попов. – Слід також звернути увагу, що стаття 359 частина 1 – не відноситься до підслідності поліції взагалі. Тобто це підслідність СБУ, куди їм було б доцільно не тільки звертатися по допомогу, але й уже передавати матеріали справи, щоб, може, хоч вони перевірили це горище і з'ясували, що там ще може залишилось. Але наразі маємо ситуацію, за якої невідомо, чи може взагалі в цій справі щось бути розслідувано. Тому що вся активність мала би бути раніше виконана правоохоронними органами для того, щоб встановити і можливих злочинців, і знайти ймовірні речові докази, які можна було вилучити в результаті огляду, який був би проведений з застосуванням спеціальної техніки належним чином».

Водночас адвокат підкреслив, що під час допиту вони з журналістом вкотре закликали перевірити приміщення спецтехнікою.

«Ми в черговий раз заявили клопотання про обов'язкову необхідність огляду місця подій з використанням спеціальних засобів, які можуть встановити зазначені спецпристрої для негласного отримання інформації. Нам пояснили, що такої техніки у Нацполіції взагалі немає. І вони звертаються до СБУ для отримання технічної допомоги», – повідомив Анатолій Попов.

У ніч на 8 серпня журналіст програми розслідувань «Схеми» Михайло Ткач заявив про те, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження. Це – тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ з різних під’їздів. Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

У той же день, 8 серпня, Нацполіція розпочала кримінальне провадження за статтею – за ч.1 ст.182 – «порушення недоторканності приватного життя». Спершу в Нацполіції повідомили, що після проведеного огляду у квартирі і на даху «жодних технічних засобів там не виявили». Згодом – внесли корективи, додавши, що запланували проведення повторного огляду і судових експертиз.

Оперативно-слідча група, яка після відкриття провадження приїхала на місце події, прибула без спеціальної техніки. Під час обстеження горища поліція виявила три штучні отвори з боку горища, які були «замасковані» шаром матеріалу білого кольору. Один з отворів, як виявилось – наскрізний, поєднується з отвором у стелі кухні.

Під час проведення огляду експерти поліції користувалися лише «підручними засобами».

З моменту виклику поліції журналіст та його адвокат наполягали на проведенні перевірки квартири спеціальною технікою. За 4 доби і досі цього не сталося, поліція на місце подій більше не поверталася, 11 серпня адвокат від імені Михайла Ткача подав скаргу до київської прокуратури на бездіяльність слідчих.

Адвокат журналіста наголошує, що через «неналежну охорону» приміщення, на горищі за цей час вже могли бути знищені можливі докази.

Також на прохання Радіо Свобода відеозапис з місця подій та фотографії знахідок (отворів на горищі та в стелі на кухні журналіста) переглянули вузькоспеціалізовані фахівці та відомі криміналісти-правники. Опитані Радіо Свобода спеціалісти зійшлись на думці, що отвори у стелі квартири та на горищі, вірогідно, свідчать про спроби встановити записувальний пристрій. Більшість із них вважає, що до цього могли бути причетні нинішні або колишні працівники оперативно-технічних підрозділів правоохоронних органів. Експерти розходяться хіба що в тому, чи записувальний пристрій вже встигли прибрати чи його ще не встигли встановити; йдеться про відеоспостереження чи аудіопрослуховування та хто може за цим стояти.