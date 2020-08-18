CPJ закликає владу України розслідувати підпал авто «Схем» і можливе стеження за журналістом Ткачем

Міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) та можливого прослуховування журналіста програми Михайла Ткача.

Виконавців цього треба притягти до відповідальності, йдеться в заяві CPJ, оприлюдненій 17 серпня.

«Повідомляючи про корупцію, журналісти-розслідувачі «Схем» роблять важливу роботу для громадськості, і влада повинна гарантувати їхню безпеку», – наголосила координаторка програм організації «Комітет захисту журналістів» в Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд після телефонної розмови з головною редакторкою «Схем» Наталкою Седлецькою.

«Седлецька повідомила CPJ, що підозрює, що ці інциденти можуть бути помстою за журналістську роботу Ткача і всієї програми, але вона не знає, хто саме може стояти за цим», – йдеться в заяві.

У Нацполіції України не відповіли на електронного листа CPJ з прохання про коментар.

Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».

У ніч на 8 серпня журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження (тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ з різних під’їздів).

Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

11 серпня програми Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих Національної поліції України, які не провели перевірку місця подій спеціальним обладнанням для виявлення прослуховуючого обладнання та слідів його встановлення чи зняття, а під час огляду приміщення користувались лише «підручними засобами».

Опитані Радіо Свобода вузькоспеціалізовані фахівці та відомі криміналісти-правники зійшлись на думці, що отвір у стелі квартири журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача та виявлені пізніше поліцією отвори на горищі, вірогідно, свідчать саме про спроби встановити прихований пристрій негласного стеження. Думки опитаних експертів розійшлись хіба що в тому, чи записувальний пристрій вже встигли прибрати, чи його ще не встигли встановити; чи мова йде про відеоспостереження, чи аудіопрослуховування; та хто може за цим стояти.

Поліція розпочала два кримінальні провадження через ситуацію з Михайлом Ткачем (за статтями про порушення недоторканності приватного життя та про незаконний обіг та використання прихованих записувальних пристроїв) і ще одне – через підпал автомобіля Бориса Мазура (умисне знищення або пошкодження майна).

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати обидва інциденти.