Управління державної охорони стверджує, що не стежило за знімальною групою «Схем»

Управління державної охорони України стверджує, що не стежило за знімальною групою програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода й телеканалу «UA: Перший»).

«Військовослужбовці Управління державної охорони України діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою «Схем». Більше того, ми повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами», – переконують в УДО.

У відомстві додають, що стурбовані ситуацією з пожежею автомобіля знімальної групи «Схем».

Вночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Це трапилося близько 00:30 17 серпня у Броварах.

Головна редакторка програми Наталка Седлецька вважає, що підпал пов’язаний з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».

Журналіст «Схем» Михайло Ткач розповів, що водій Борис Мазур допомагав працювати над матеріалом «Королі доріг», у якому йшлося, зокрема, про порушення правил дорожнього руху кортежем президента України Володимира Зеленського.

«Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО», – написав Ткач у фейсбуці.

У листопаді 2019 року колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях» Бориса Мазура, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя і ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».