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17 серпня 2020, Київ 15:13
Новини | Корупція

Управління державної охорони стверджує, що не стежило за знімальною групою «Схем»

Вночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» 

Управління державної охорони України стверджує, що не стежило за знімальною групою програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода й телеканалу «UA: Перший»).

«Військовослужбовці Управління державної охорони України діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою «Схем». Більше того, ми повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами», – переконують в УДО.

У відомстві додають, що стурбовані ситуацією з пожежею автомобіля знімальної групи «Схем».

Вночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Це трапилося близько 00:30 17 серпня у Броварах.

Головна редакторка програми Наталка Седлецька вважає, що підпал пов’язаний з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».

Журналіст «Схем» Михайло Ткач розповів, що водій Борис Мазур допомагав працювати над матеріалом «Королі доріг», у якому йшлося, зокрема, про порушення правил дорожнього руху кортежем президента України Володимира Зеленського.

«Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО», – написав Ткач у фейсбуці.

У листопаді 2019 року колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях» Бориса Мазура, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя і ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

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