«Королі доріг»: як Зеленський, Єрмак, Суркіс та інші порушують ПДР і чому їм за це нічого не буде? (розслідування)

Перед виборами президент Володимир Зеленський обіцяв, що владні привілеї – зокрема, і президентський кортежі – залишаться в минулому. Очоливши державу, він повторював, що «президент – такий самий учасник руху, як і всі» і його «автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає «мигалок».

Насправді ж у кортежі президента близько шести машин. Більше того, «Схеми» неодноразово фіксували, як кортеж Зеленського порушував ПДР: значно перевищував допустиму швидкість, перетинав подвійну суцільну та здійснював поворот у заборонених місцях, створюючи небезпечні ситуації для інших учасників руху. При чому, робив це не тоді, коли поспішав на важливу робочу зустріч – а коли їхав додому або ж у приватних справах (наприклад, у торговельний центр).

Попри це, ані президент, ані його Офіс, ані Держуправління справами не отримають штрафів – адже номерні знаки кортежу Зеленського неможливо знайти в жодній базі.

Використання «номерів-прикриття» у складі заходів державної охорони – для президента та чітко визначеного переліку інших високопосадовців передбачені законом.

Але розслідування «Схем» встановило, що насправді цією опцією користується значно ширше коло осіб, на яких заходи держохорони не розповсюджуються. Наприклад, чинний керівник ОП Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, перший помічник президента Сергій Шефір. А також низка депутатів і колишніх високопосадовців. Вони – не є охоронюваними особами – відповідно до закону «Про державну охорону». Однак через непрозорий механізм погодження використання «несправжніх» номерів – фактично неможливо дізнатись, хто і на яких підставах надав їм цей привілей.

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху постійно посилюється: поліцейські, радари, штрафи, позбавлення водійських посвідчень. Але практика показує: що більше у людини влади або грошей, тим менше ці правила її стосуються.

Президент Володимир Зеленський починав свій шлях до великої політики з критики владних привілеїв. Зокрема, і кортежів можновладців. «Кортежі – на***!» – говорив його персонаж Василь Голобородько в одній з найвідоміших сцен серіалу «Слуга народу», який і став ідеологічним трампліном для його політичної кар’єри.

Згодом, уже в статусі кандидата в президенти, Зеленський повторював неодноразово цю ж ідею. Наприклад, в інтерв’ю виданню «РБК»:

– І світлофори не вимикатимуть?

– А мають?

– А як же питання безпеки?

– Не знаю, будемо говорити з ними.

Або в день другого туру президентських виборів, де він здобув колосальну перевагу над своїм опонентом Петром Порошенком: «Щоб не було ніяких там кортежів. Я хочу позбавитись у цілому від кортежів. Зараз на мене суворо дивиться охорона».

А пізніше – вже в статусі президента – розповідав про свої здобутки в цьому напрямку. Як, до прикладу, у фільмі, знятому до ста днів його президентства: «У нас є дві-три машини. Буває, попереду обов’язково їде машина поліції. І охорона знає, як я реагую. Одна машина, буває, ховається. У мене з цим багато прикольних моментів. Як я виходжу, а вони тікають. Але це окрема історія. Дуже смішна».

Зеленський навіть присвятив питанню кортежів окремий допис на своїй сторінці у фейсбуці рік тому: «Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжувальними особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає «мигалок» тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі».

Чи дійсно це так? Чи не використовують можновладці свої зв’язки, владу і вплив, щоб порушувати – і не мати наслідків, не сплачувати штрафів?

Перевищення «по-президентськи»

10 червня знімальна група «Схем» помітили на Новообухівській трасі в Київській області кортеж президента Володимира Зеленського – близько 20-ї він рухався в напрямку тоді ще його заміського маєтку в Іванковичах.

За допомогою радара журналісти зафіксували швидкість, із якою президент їхав додому – прилад показав 148 кілометрів за годину.

Хоча, відповідно до правил дорожнього руху, допустима швидкість на цій ділянці – 90 кілометрів за годину. Тому, як зауважують «Схеми», перша автівка з президентського кортежу за допомогою проблискових маяків «розігнала» автомобілі, які їдуть із меншою швидкістю.

Можливо, президент того вечора мав термінові справи – і тому поспішав.

Щоб встановити, чи така поведінка президентського кортежу на дорозі постійна, «Схеми» повторюють експеримент через тиждень.

17 червня знімальна група знову помітила кортеж голови держави, який рухався в напрямку тодішнього заміського маєтку президента. І знову перша машина використовувала проблискові маячки, а сам кортеж перевищив дозволену швидкість на 50 кілометрів за годину.

І наступного дня, 18 червня, кортеж Зеленського знову «розганяв» авто за допомогою «мигалок» – і перевищив дозволений швидкісний режим.

Автівки президентського кортежу мають номерні знаки прикриття – тобто їх немає в базі МВС.

Це означає, що штрафи за порушення швидкісного режиму не отримує ані сам президент, ані його Офіс президента, ані Державне управління справами.

«Схеми» проводили цей експеримент як звичайні учасники дорожнього руху – і заміряли швидкість президентського кортежу не тоді, коли Зеленський може поспішати в державних справах, а коли їде додому.

Подвійна суцільна – не для кортежу президента?

Кортеж Зеленського порушує правила дорожнього руху також і в місті. І не лише тоді, коли президент поспішає на термінову важливу нараду, – а й коли йому потрібно, наприклад, у торговельний центр у п’ятницю в годину пік у центрі Києва.

Так, 6 липня «Схеми» зафіксували, як близько 18-ї кортеж голови держави залишив Офіс президента й вирушив у напрямку Бессарабки.

Згодом журналісти помітили, як він – із порушенням правил – повернув до торговельного центру «Арена» з ряду, яким можна їхати тільки прямо, «підрізаючи» інших учасників дорожнього руху. І заїхав на паркінг.

При цьому інші автівки з кортежу президента з порушенням правил чекали на дорозі – перекриваючи смугу громадського транспорту.

Пізніше «Схеми» помітили, що кортеж президента вже виїхав із торговельного центру, перетнувши подвійну суцільну лінію – причому останнє авто охорони ще не встигло завершити поворот.

Хоча для того, щоб розвернутися за правилами, необхідно було витратити додаткові 10 хвилин і поїхати на бульвар Шевченка.

Можливо, президент поспішав повернутись на роботу до свого Офісу?

Утім, пізніше знімальна група зауважила, що кортеж обминув його.

«Нові маршрути – старі звички»

Після переїзду президента Зеленського на державну дачу в Конча-Заспі, про яку раніше розповіли «Схеми», його маршрут повернення додому змінився.

Відтак журналісти вирішили продовжити своє дослідження – і 13 липня зупинилися на трасі біля радару вимірювання швидкості. Але як тільки знімальна група запаркувалась на заправці, її відразу знайшли і сфотографували співробітники УДО.

О 20:20 журналісти зафіксували кортеж президента, який їхав у бік державних дач зі швидкістю 120 кілометрів за годину, – хоча допустима швидкість на цій ділянці траси 80 кілометрів за годину.

Пізніше джерело в Управлінні державної охорони повідомило, що президентський кортеж почав дотримуватися правил дорожнього руху після того, як помітили зйомки журналістів.

Втім, на офіційний запит «Схем» в УДО відповіли, що це не відповідає дійсності.

Через декілька днів, 16 липня, журналісти на Обухівській трасі знову привернули увагу співробітників Управління держохорони. Один із них пройшов поруч і зробив фото авта знімальної групи.

А вже о 10-й проїхав кортеж Зеленського – без проблискових маячків, поліцейських і зі швидкістю пасажирського автобуса в 60 кілометрів за годину.

Увечері кортеж Зеленського знову проїхав повз знімальну групу без проблискових маячків і зі швидкістю 60 км/год.

На запитання «Схем», на яких підставах співробітники УДО здійснюють фото- і відеофіксацію знімальної групи, в Управлінні відповіли, що така інформація відсутня, і підкреслили, що діють у межах закону.

Також примітно, що на двох автівках знімальна група працювала над матеріалом близько трьох тижнів. Упродовж цього часу повз них десятки разів проїжджали поліцейські – але перевірити документи журналістів вони вирішили лише через три тижні.

Та після перевірки документів поліцейські не пішли, а запропонували допомогу. Потім почали з кимось говорити по рації, чекати, заглядати собі в решітку радіатора. Згодом просто сіли в своє авто й почали чекати.

Але одразу, як тільки поруч на великій швидкості промайнув кортеж Зеленського, поїхали звідти.

– Все нормально у вас? Президент проїхав, тепер ви можете їхати? ​– поцікавилися в них журналісти.

– Який президент? – дивувались вони.

«Він (кортеж президента – ред.) створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, – аналізує юрист Богдан Глядик. – Якщо траса перекрита, де немає інших учасників дорожнього руху, – це одне. А коли автомобіль їде в потоці і там не дотримується безпечної дистанції, на великій швидкості – безумовно, це є порушення навіть для автомобілів, які везуть навіть президента чи прем’єр-міністра».

Окрім того, як зауважив юрист, порушення правил дорожнього руху допустиме лише за виняткових обставин.

– Тільки при виконанні невідкладного якогось завдання. Якщо президент їде – він же не переслідує ні злочинців, нікого.

– А якщо додому, наприклад?

– Такий автомобіль повинен їхати з дотриманням всіх вимог ПДР. Ніхто навіть не наважиться виписати постанову про порушення для водія.

– А якщо там всі номерні знаки прикриття?

– Тим більше, якщо всі номерні знаки прикриття.

«Схеми» звернулись за коментарями до Офісу президента.

«Відомості про зміст (…) заходів, що розкривають сили і засоби і вживаються для упередження можливої протиправної діяльності стосовно осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, належать до державної таємниці. Їхнє розголошення створює загрозу національній безпеці України, – мовиться у відповіді ОП. – Водночас в Офісі президента України відсутня будь-яка інформація щодо порушень правил дорожнього руху під час пересування кортежу президента України; доручення голови держави Управлінню державної охорони України не порушувати ПДР; відеофіксації переміщень знімальної групи програми «Схеми» та журналіста Михайла Ткача співробітниками УДО України».

Та номерні знаки прикриття, як виявили журналісти, має і найближче оточення президента Зеленського.

Єрмак: подвійна суцільна

15 липня «Схеми» зафіксували, як близько 17-ї з Офісу президента виїхав Mercedes, яким користується керівник ОП Андрій Єрмак.

Авто вирушило в бік Верховної Ради – а журналісти зауважили чоловіка на пасажирському сидінні.

Далі Mercedes спустився вулицею Грушевського і через подвійну суцільну повернув на зустрічну смугу, щоб дістатись до елітного столичного бутика Sanahunt.

Щоб заїхати туди за правилами, потрібно було б проїхати менш ніж кілометр і витратити близько трьох хвилин.

Знімальна група розвернулася – і помітила, що Mercedes зупинився через дорогу від бутика. Але як тільки журналісти зупинилися, авто залишило парковку. Та в ньому вже не було видно пасажира.

При цьому сам Mercedes повернув у бік ОП, але оминув його.

У той же час із закритої території Sanahunt виїхала Toyota Camry.

Вона також попрямувала в бік Офісу президента – але «втекла» на червоне світло світлофора.

Mercedes, яким користується керівник ОП, має номерні знаки прикриття – тобто Єрмак не отримає штрафів за перевищення швидкості. А якщо поліцейський спробує подивитись номер цієї автівки в базі, то його там не виявиться.

Також примітно, що кілька місяців тому в авта Mercedes, яким користувався Єрмак, був інший номер – хоча він також був «номером прикриття» – і воно їздило смугами громадського транспорту.

Шефір і Тимошенко

Журналісти почали помічати Audi А8 в Офісі президента від початку року – таке авто може коштувати понад два мільйони гривень.

За номерними знаками цієї автівки неможливо дізнатися, на кого воно зареєстроване, адже вона має або оперативні номерні знаки, або номерні знаки прикриття.

Так, знімальна група «Схем» зафіксувала, як ця ж Audi виїжджала з Офісу президента 23 квітня.

Тоді журналісти попрямували услід за нею, щоб з’ясувати, хто ж з оточення президента пересів на нове авто і отримав привілейовані номери.

Виявилося, що авто попрямувало за місто – в напрямку елітного поселення Конча-Заспа, де заїхало у двір одного з будинків.

Так «Схеми» виявили, що цю Audi з номерами прикриття використовує перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір.

Також 18 квітня знімальна група зняла, як із ОП виїхав кортеж президента Зеленського, у якому їхав новий позашляховик BMW X5.

Цю автівку журналісти почали помічати в Офісі президента після нового року.

Вона також має номерні знаки прикриття, яких немає в базі МВС. Тож водій може безкарно перевищувати швидкісний режим і не боятися жодних радарів.

Цим позашляховиком користується заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Схеми» надіслали запити керівникові Офісу президента Єрмакові, його заступнику Тимошенкові, першому помічнику президента Шефірові із питаннями: на яких підставах їхні приватні автомобілі обладнані оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття.

Сергій Шефір коротко зазначив, що питання забезпечення безпеки, які делеговані правоохоронним органам, він не коментує.

В Офісі президента України пізніше у відповідь на запит «Схем» повідомили, що у них відсутня будь-яка інформація щодо користування керівництвом ОП так званими «номерами прикриття».

Використання таких номерів – офіційно їх називають ідентифікованими (поміченими) або несправжніми (імітаційними) засобами – зазвичай у повсякденній діяльності не передбачено, тільки у випадках, коли виконуються слідчі або оперативно-розшукові дії. Також окремо – хоч і не прямо – це прописано в законі про державну охорону.

Хто має право користуватися такими номерами, журналістам розтлумачив юрист Богдан Глядик: «Якщо говорити про номери прикриття, їх можуть використовувати або Управління державної охорони, або в межах кримінального провадження при проведенні негласних слідчих розшукових дій. Якщо ми говоримо про УДО, безумовно, користуються правом на таку охорону – навіть не те що правом, це, власне, обов’язок – президент, якого всюди охороняють, і члени його сім’ї, голова Верховної Ради, прем’єр-міністр, голова Верховного суду, голова Конституційного суду. Звернутися за державною охороною в окремих випадках можуть народні депутати. Члени Кабінету міністрів мають право – якщо є реальна загроза їхньому життю і здоров’ю – користуватися такою охороною».

Керівник Офісу президента Єрмак, його заступник Тимошенко і перший помічник президента Шефір, згідно із законом, не є охоронюваними особами.

Також знімальній групі вдалося зафіксувати, що номерні знаки прикриття використовують прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Схеми» звернулися до пресслужби уряду за коментарем.

«Згідно зі ст. 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», прем’єр-міністр входить до числа посадовців, щодо яких здійснюється державна охорона, повідомили у пресслужбі очільника уряду», – відповіли там на запит журналістів.

Охоронець Авакова

Авто, яке возить охоронця Авакова, який супроводжує його майже на всіх публічних заходах, теж має номерні знаки прикриття, яких немає у базі.

Наприкінці січня журналісти зафіксували, як охоронець Арсена Авакова залишав бутик Sanahunt під час святкування там дня народження товариша і бізнес-партнера Авакова Ігоря Котвіцького.

Тоді на авто був інший номерний знак – також оперативний.

«Схеми» зафіксували, як авто, яким він користується, перетнуло подвійну суцільну – у той час, як розворот за правилами необхідно здійснювати за 200 метрів звідти.

Для прикладу, авто, яким користується секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, обладнане спецсигналами, але має номери, зареєстровані на апарат РНБО. Відтак воно не звільняється від відповідальності після появи на дорогах нових радарів. Хіба діяльність секретаря РНБО менш небезпечна, аніж діяльність охоронця міністра Авакова?

Кейс Тищенка: через подвійну суцільну – і по зустрічній

30 червня «Схеми» зафіксували, як у заторі стоїть Mercedes, яким користується Микола Тищенко – народний депутат, заступник керівника фракції «Слуга народу» і кум керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Журналісти помітили, як Тищенко залишив пасажирське сидіння та помінявся місцями з водієм.

Далі Mercedes зі «слугою народу» за кермом перетнув подвійну суцільну і виїхав на зустрічну смугу транспорту, аби не стояти в заторі – але знову потрапив у затор.

Відтак депутат залишив авто посеред дороги – і кудись вирушив поспіхом.

Як виявилося, Тищенко поспішав у Маріїнський парк на зустріч із керівником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

Також, схоже, Mercedes депутата Тищенка отримав виняткове право паркуватися на території Кабінету міністрів, поки депутат працює у парламенті або в комітетах.

Журналістам вдалося зафіксувати, як він виїжджав із режимної території Кабміну.

Там на нього чекав депутат Тищенко, який потім вказав водієві їхати до Офісу президента.

Куди він і сам потім прийшов через декілька хвилин – але не через парадні двері, а через ворота Державного управління справами.

Депутат Тищенко не відповів на запит «Схем» про коментар на час публікації матеріалу.

Через подвійну суцільну, по зустрічній і тротуару: як їздить кортеж Суркісів

Безкарно на дорогах почуваються представники не тільки влади, а й опозиції.

Так, 3 червня «Схеми» зафіксували, як у самому центрі Києва на вулиці Грушевського затор зустрічною смугою об’їжджав кортеж, яким користується народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Григорій Суркіс.

Maybach має несправжні номерні знаки, а авто охорони зареєстроване на футбольний клуб «Динамо Київ».

Раніше, наприкінці травня, журналісти вже помічали, як ці автівки чекали Ігоря й Григорія Суркісів на парковці бутика Sanahunt.

А потім, одразу після відвідин бутика, знімальна група помітила, як кортеж депутата Суркіса і його брата попрямував у бік дому. І замість того, щоб стояти в заторі в годину пік, чотири машини перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу і рушили проти напрямку транспорту.

Кортеж братів Суркісів навіть проїхав пішохідною зоною.

Журналісти знову зауважують на авті Maybach номерні знаки прикриття, які зареєстровані на інше авто – SsangYong.

І потім автівки знову «прорвалися» на зустрічну смугу.

Згодом журналісти зафіксували кортеж Суркісів, який їхав зустрічною смугою там, де нещодавно їхав тротуаром.

Maybach вчергове мав номерні знаки прикриття – і знову намагався оминути затор не за правилами.

Так, авто з Ігорем Суркісом, аби зрізати шлях, проїхало парковку торговельного центру. Примітно, що на виїзді потрібно було сплатити 5 гривень за машину. Але авто супроводу, аби оминути шлагбаум, заїхало на тротуар – і таким чином залишило закриту парковку закладу.

Іншим разом, 20 липня, «Схеми» зафіксували, як на вулиці, яка веде до Міністерства внутрішніх справ, проти руху транспорту стояло авто охорони народного депутата Григорія Суркіса.

Згодом із закритої території МВС виїхав броньований Maybach – такий же, як у Григорія Суркіса. Але з іншими номерними знаками – як з’ясували журналісти, «несправжніми», які не зареєстровані на жодне авто.

Знімальна група рушила слідом за ним і помітила, як Maybach під’їхав до Верховної Ради – де на нього вже чекало те саме авто охорони депутата. При цьому один з охоронців швидко пересів.

Далі кортеж рушив вулицею Грушевського і через кілька хвилин заїхав на закриту територію стадіону «Динамо», де у братів Суркісів розташовується офіс.

Згодом у кадр журналістів потрапили і самі брати Суркіси.

А пізніше, через годину, знімальна група помітила, як Maybach уже на інших номерах прикриття разом із тією саме автівкою охорони й іншим кортежем залишив стадіон «Динамо» – знову рухаючись проти правил зустрічною смугою.

Також кортеж із чотирьох машин дорогою додому проїхав на червоне світло світлофора.

Брати Суркіси – чи не єдині українські олігархи, які особисто їздять за кермом.

«Схеми» звернулись із запитом до депутата Григорія Суркіса з проханням повідомити, на яких підставах для відвідин МВС було використано оперативні номерні знаки і чому його кортеж регулярно порушує правила дорожнього руху.

На час публікації парламентар не відповів.

Спецумови «для колишніх»: Яценюк, Грицак, Порошенко

Почуваються привілейовано на дорогах і представники минулої влади.

Наприклад, Арсеній Яценюк уже чотири роки як залишив посаду прем’єр-міністра, а ще й досі використовує автівки, обладнані спецзасобами і номерними знаками прикриття.

Так, у червні цього року кортеж Яценюка мав одні номерні знаки прикриття – а вже на початку липня журналісти помітили зовсім інші.

Примітно, що обох пар номерних знаків немає у базі МВС. Тож якщо кортеж Арсенія Яценюка порушить швидкісний режим, нові радари не зможуть це зафіксувати, а поліція – його оштрафувати.

Водночас якщо для Яценюка потрібно буде розчистити дорогу – можна застосувати стробоскопи.

До публікації пресслужба Яценюка не надала коментарів «Схемам».

Має привілеї іще один колишній високопосадовець часів президентства Петра Порошенка.

4 червня «Схеми» зустріли кортеж із двох автівок біля Верховної Ради.

Пізніше одне з цих авт навідувалося і до Міністерства внутрішніх справ – і виїхало звідти.

Невдовзі цю автівку, яка має несправжні номерні знаки, наздогнав позашляховик охорони, обладнаний спецсигналами і «номерами прикриття».

Пізніше журналісти знову зустріли ці автівки, запарковані на смузі громадського транспорту.

Як виявили «Схеми», цими авто користується колишній голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Далі, через кілька хвилин по тому, кортеж знову використав смугу громадського транспорту, – щоб не стояти в заторі.

«Схеми» звернулися за коментарем до ексголови СБУ Василя Грицака – але той не захотів відповідати на поставлені запитання.

– На яких підставах автівки, якими ви користуєтесь, обладнані «номерами прикриття» і спецсигналами?

– Мішо, дякую за дзвіночок, гарного дня.

Спецномери наразі має і п’ятий президент України Петро Порошенко. Свого часу він – як і президент Зеленський – не відмовився від кортежу.

У пресслужбі партії «Європейська Солідарність» у коментарі «Схемам» зазначили: «Щодо номерів – їхнє використання регламентується законодавством щодо охоронюваної державою особи».

«Після припинення повноважень президент України забезпечується державною охороною довічно, якщо тільки він не був усунений з поста в порядку імпічменту», – зазначено в Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Деяким посадовцям державна охорона – а значить, і можливість їздити на номерах «прикриття» – справді передбачена законом. Але, як зафіксували «Схеми», насправді ними користується набагато ширше коло політиків і представників влади. І механізм погодження на використання таких номерів непрозорий.

У Міністерстві внутрішніх справ не відповіли до ефіру, на яких підставах на номерах прикриття їздять деякі герої цієї публікації, такі, як керівництво Офісу президента Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко, депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс чи колишній прем’єр Арсеній Яценюк.

В Управлінні державної охорони на запит журналістів стосовно всіх перелічених у сюжеті осіб теж по суті не надали жодної інформації.

«Управління державної охорони України не володіє такою інформацією, не є її розпорядником і не може повідомити будь-яких додаткових відомостей», – мовиться у відповіді УДО.

Виходить, що ані чинного президента «слугу народу», ані колишнього президента, який обіцяв «жити по-новому», за порушення правил дорожнього руху оштрафувати неможливо.

Деякі соратники як минулої, так і теперішньої влади користуються недоторканністю на дорогах. А радари, правила й обмеження здебільшого стосуються тих, у кого є автомобіль, але немає влади.