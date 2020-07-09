«ZeДача»: Зеленський почав мешкати в державній резиденції в Конча-Заспі, яку напередодні відремонтували за держкошт (розслідування)

Ідеологія серіалу «Слуга народу», який став політтехнологічним підґрунтям приходу актора Володимира Зеленського у владу – задовольняла запит суспільства на рівність усіх громадян. В одній з найвідоміших сцен серіалу актор Зеленський різко засуджує політиків, які користуються державними привілеями за рахунок бюджету – кортежами, пільгами, державними дачами...

Про те, що це справді його позиція, а не режисерська вигадка, він заявляв і в самий розпал виборів, навіть більше – стверджував, що державні резиденції треба «віддати дітям під табори».

Чи можна було повірити, що ставши президентом Володимир Зеленський і сам почне мешкати на державній дачі? У тій самій «Конча-Заспі», де по сусідству – колишні президенти, спікери та прем'єри?

У тому ж будинку номер 29, який ще називають «дачею Ющенка» – бо третій президент України в ній мешкав за держкошт протягом десяти років, виїхавши лише після Революції гідності?

В якому ще й зроблять ремонт за бюджетні гроші напередодні заїзду Зеленського?

17 квітня 2019 року на той момент ще кандидат у президенти Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» у відповідь на запитання журналістів, чи планує він користуватися державними резиденціями, сказав: «Я не бачу в цих резиденціях жодного смислу». Це було за кілька днів до вирішального другого туру виборів президента України, де він розгромно переміг свого опонента Петра Порошенка.

Кількома роками раніше згадка про це була і у відомій сцені за участі персонажу Зеленського Василя Голобородька в серіалі «Слуга народу», який і став ідеологічним та іміджевим підґрунтям приходу актора в політику: «Мене б на один тиждень туди відправити, якби це було можливо. Я б їм влаштував! Кортежі – нах*! Пільги ваші – нах*! Дачі – нах*! Щоб простий вчитель жив, як президент. А президент жив, як вчитель».

До того ж, і у своїй інавгураційній промові у Раді новообраний президент Зеленський обіцяв: «Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом. Ви знаєте, я можу ще багато що сказати, але українці хочуть не слів, а дій».

Відтоді минув понад рік. І схоже, у самого Зеленського розійшлися обіцянки з діями.

6 липня 2020 року

Увечері того дня знімальна група «Схем» помітила на Обухівський трасі кортеж президента Зеленського – і попрямувала за ним.

За декілька хвилин журналісти помітили, що кортеж глави держави заїхав на режимну територію державних дач у Конча-Заспі.

Саме в цьому елітному поселенні під Києвом від держави отримували дачі українські президенти, прем’єр-міністри, спікери, судді та інші високопосадовці.

Там мешкають і другий президент Леонід Кучма, і експрем’єр-міністр Валерій Пустовойтенко, і колишні голови Верховної Ради Олександр Мороз і Володимир Литвин.

Це місце свого часу облюбували посадовці періоду президентства Віктора Януковича.

Можливо, президент Зеленський приїхав до когось в гості? Щоб перевірити це, знімальна група вирішила дочекатися його виїзду.

Однак уже за пів години знімальна група почала помічати, що автівки з кортежу глави держави одна за одною залишають територію державних дач.

Це може свідчити про те, що президент Зеленський залишається тут ночувати.

Це дивно – адже на той момент президент мешкав за 50 кілометрів звідти, в селищі Іванковичі – зовсім в іншому заміському напрямку.

Його родинний маєток розташований в заміському котеджному містечку «Перлина Італії».

Ще попереднього тижня «Схеми» неодноразово фіксували, як кортеж президента після закінчення робочого дня прямував саме у тому напрямку.

А вже 7 липня президент Зеленський опублікував на сайті електронних декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Президент продав будинок і земельну ділянку в Іванковичах. Родинний маєток президента придбала дружина заступника керівника фракції «Слуга народа» в парламенті Юрія Кісєля – за 13 з половиною мільйонів гривень.

Також Володимир Зеленський іноді мешкає у своїй квартирі в будинку на вулиці Грушевського, поблизу Верховної Ради у центрі Києва. Квадратні метри тут одні з найдорожчих в Україні. Вартість квартир сягає кількох мільйонів доларів.

Але й там знімальна група вже давно не помічала кортеж президента.

7 липня 2020 року

Зранку того дня знімальна група знову попрямувала до державних дач – аби перевірити, чи виїжджатиме звідти президент Зеленський.

На шляху журналісти зауважили, що і того дня дорогу біля держдач пильнують співробітники Управління державної охорони та поліцейські.

Біля заїзду на територію «Схеми» також протягом кількох годин фіксували автомобілі УДО.

Поліцейські машини.

Цілий автобус охоронців зі шевронами на одязі.

Згодом журналісти помітили, як і авто з кортежу президента заїхали на закриту територію.

Зрештою, о 9-й ранку з території виїхав Mercedes, зареєстрований на дружину президента Олену Зеленську.

А вже близько 10-ї години кортеж президента Зеленського виїхав із воріт та попрямував у бік міста.

Увечері того ж дня знімальна група «Схем» знову повернулася в Конча-Заспу, аби ще раз впевнитись, що президент Зеленський справді оселився на державній дачі.

Близько 19-ї години журналісти зафіксували на Обухівській трасі в напрямку державних дач Конча-Заспи співробітників УДО та поліцейських.

За годину знімальна група помітила і кортеж президента, який заїхав на територію держдач.

І наступного ранку, 8 липня, зняла, як цей же кортеж знову виїжджав із території держдач – другий день поспіль.

Високий паркан, державна охорона, в’їзд закритий для сторонніх – офіційно ця територія називається «Будинок відпочинку «Конча-Заспа».

Як вказано на сайті Державного управління справами: «Територія будинку відпочинку «Конча-Заспа» має площу 134 гектари. Будинок відпочинку є державним закладом охорони здоров’я, який утримується за рахунок коштів (..) Державного бюджету України. На території будинку відпочинку розташовані 71 дачний будинок (будинок № 29 має статус державної дачі) та 4 пансіонати на 145 номерів. На території є впорядкований лісопарк з місцями для екологічного відпочинку, оздоровчими теренкурами загальною довжиною понад 6 000 метрів, лугами з реліктовими рослинами, хвойними, листяними деревами, серед яких є унікальні дуби».

В якому саме будинку оселився президент Зеленський?

Територія, на якій видно автомобілі біля воріт – це будинок номер 29, який має особливий статус «державної дачі».

Або так звана колишня «дача Ющенка».

Саме там протягом 2004-2014 років мешкав третій президент України Віктор Ющенко.

А в 2014-му, коли Ющенко таки вирішив залишити державну резиденцію, її планували продати і навіть влаштували оглядини для журналістів.

Саме тоді українське суспільство дізналося що президентська державна дача – це триповерховий маєток більше ніж на дві тисячі квадратних метрів та кількома гектарами навкруги. Будинок має чотири спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет. Утримання дачі за часів, коли тут мешкав Ющенко, обходилося державному бюджету в 30 мільйонів гривень на рік.

От тільки протягом п’яти років резиденцію, схоже, так ніхто і не придбав. А восени 2019-го там почалися ремонтні роботи – про що свідчить аналіз публічних закупівель Державного управління справами.

Так, наприкінці минулого року майже 200 000 гривень з державного бюджету було витрачено на послуги з Аварійно-відновлювальних робіт із поточного ремонту саме цього будинку – номер 29. Ще 110 тисяч гривень було витрачено для ремонту системи пожежної сигналізації цього ж будинку.

На територію державних дач можна потрапити лише їхнім мешканцям або гостям за запрошенням. Тож після заїзду президента Зеленського на територію «Схеми» звернулися до свого джерела – людини, яка має сюди допуск – із проханням проїхати повз будинок відпочинку номер 29.

На знятому відео видно, що територія добре освітлена, у вікнах будинку горить світло, а біля паркану чатують охоронці.

«Схеми» звернулися до керівника «Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Віктора Буличенка, щоб запитати: як надовго Зеленському надали держдачу? Він лише повідомив, що перебуває у відпустці. За іншими робочими номерами цієї установи на телефонні дзвінки журналістів не відповідали.

Від Державного управління справами станом на вихід цього матеріалу на письмові запитання «Схем» відповіді не надійшло. Не відреагували у відомстві і на дзвінки журналістів.

Також «Схеми» надіслали прохання про коментар та перелік запитань президенту Володимиру Зеленському. Але до публікації матеріалу Зеленський не надав своїх коментарів. Його речниця Юлія Мендель у відповідь журналістам зазначила, що оперативно надати коментар наразі немає можливості, бо президент «перебуває у відрядженні». «Схеми» оприлюднять позицію Володимира Зеленського, щойно вона надійде.

Чи були плани?

Раніше «Схеми» вже фіксували кортеж президента Зеленського на території державних дач – у червні минулого року, майже одразу після його інавгурації.

Тоді президент спершу не міг пригадати що робив на державних дачах, а згодом заявив, що був саме на території будинку відпочинку – однак не зміг пояснити, для чого брав із собою родину.

Невже 28 червня вже за місяць після інавгурації президент Зеленський приїжджав перевіряти державну дачу для себе?

«Схеми» зателефонували до Сергія Борзова, який на той момент був керівником Державного управління справами, якому й підпорядкована державна дача.

– У той час, коли ви були керівником ДУС, у «Будинку відпочинку «Конча-Заспа», на державній дачі №29 почався ремонт, відновлювальні роботи. Для кого цей будинок готувався?

– Відновлювальні роботи – це що? По березі...?

– На тій дачі, за той час, поки ви були керівником ДУС ніхто не мешкав, правильно?

– Ні. Ні. До цього там тільки мешкав президент Віктор Ющенко в свою каденцію. І ще він жив при президентові Януковичу.

– А в 2014 році виїхав звідти, так?

– Так-так. Вони в 2014 році виїхали, і більше там ніхто не мешкав.

– А чи відомо вам щось про те, що президент Зеленський приїжджав дивитись ту дачу №29 – минулого літа, у минулому році.

– Минулого літа... Він був не зі мною, тому я цією інформацією не володію.

– Тобто ви не знаєте, для чого президент туди приїжджав?

– Президент може приїхати на будь-який об'єкт, який стосується... там... і резиденції... Може бути, це вони їздили просто подивитись, що воно є в Державному управлінні справами? Я не знаю.

Також він повідомив журналістам, що не знав про переїзд Зеленського на держдачу в Конча-Заспі.

– Зараз президент Зеленський переїхав жити з родиною на цю дачу, яку він перевіряв рік тому. Вам щось відомо?

– Я не знав такої інформації.

– Тобто вам невідомо про те, що ця дача готувалася саме для президента Зеленського? Ремонтні роботи…

– Я це саме вперше чую від вас, що він туди переїхав.

Схоже, лише зараз Зеленський остаточно наважився користуватись цим привілеєм від держави. Атрибутом влади, який до обрання президентом він сам регулярно висміював, засуджував та заявляв, що не бачить в ньому жодного сенсу.

Оскільки ще в квітні 2019-го у відповідь на запитання, чи буде він користуватись державними резиденціями, Володимир Зеленський заявив: «Нехай у цих резиденціях живуть діти які-небудь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції – я не бачу в них жодного смислу. У результаті, коли ми їздимо в Європі по екскурсіях, то бачимо старі резиденції королів – що це все сьогодні? Це все для екскурсій».

При цьому користування дачею керівником держави не є порушенням закону.

У постанові Верховної Ради від 1992 року в поточній редакції зазначено, що главі держави «на період перебування на посту президента надаються заміська резиденція та службова квартира в м.Києві. Після виходу у відставку президентові України довічно надається державна дача з необхідним обслуговуванням, охороною і транспортним забезпеченням».

«Матеріально-технічне, соціально-побутове забезпечення діяльності президента України» здійснює Державне управління справами, йдеться в положенні про цей орган.

В Україні досі не ухвалений закон про президента України, який би мав врегулювати в тому числі і порядок надання державних пільг та матеріального забезпечення главі держави, каже Радіо Свобода голова і співзасновник громадської організації Центр спільних дій, один із колишніх керівників секретаріату президента України Олег Рибачук.

«Усіма резиденціями відає Державне Управління справами. Але це поки в такому ручному режимі. Наприклад, я знаю, як це закріплювалось за президентами Кучмою, Ющенком – постановами уряду. Але насправді має бути закон про президента, яким би це питання регулювалось», – каже Рибачук.