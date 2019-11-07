Гра в хованки: таємні візити членів команди Зеленського до олігархів і бізнесменів

Прозорість влади – запорука довіри до керівництва країни, а ще – один із корупційних запобіжників. Адже разом з впливовою посадою політик отримує і можливість вирішувати проблеми, сприяти окремим особам або широким верствам населення. І часто ці інтереси – приватні та державні – перебувають у конфлікті. Тож на чий бік стане політик?

Нерідко такі домовленості відбуваються не просто без інформування суспільства, але і втаємничено, законспіровано, під час тіньових зустрічей представників влади та великого бізнесу. І єдиний спосіб про них дізнатись – це спостерігати за життям в урядових кварталах, біля офісів впливових осіб, а інколи і поблизу їхніх помешкань.

«Схеми» розповідають про зустрічі, які можуть мати великий вплив на життя українців, але про які публічно невідомо. Вони – лише невелика частина того, що відбувається за спиною в суспільства, зафіксовані за короткий період часу та ще й всупереч протидії їхніх учасників.

Сергій Шефір & Ігор Коломойський: «Обговорювали питання «​95 кварталу»

28 жовтня 2019 року. Центр Києва. Офіс Ігоря Коломойського.



Близько 22-ї знімальна група «Схем» помічає поблизу охоронців.

А перед опівніччю з підземного паркінгу офісного приміщення виїжджає Toyota Camry.

За годину після неї офіс залишив і кортеж, яким користується Ігор Коломойський.

Toyota Camry, яка вночі відвідувала офіс олігарха, має номерні знаки державного управління справами і безпосередній стосунок до нової української влади і президента Володимира Зеленського.

Раніше «Схеми» вже фіксували це авто – у вересні на дні народженні народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя».

Тоді цією автівкою користувався помічник президента Зеленського Сергій Шефір.

Журналісти запитали у Сергія Шефіра, що він робив в той день в офісі Коломойського.

– А ви знаєте, що я працюю в студії «Квартал 95»?

– Так.

– Я не штатний працівник, позаштатний помічник, залишаюся працювати ще в студії «Квартал 95». Ще є питання?

– Тобто, ви обговорювали з Ігорем Коломойським...

– Дивіться. Є ще питання? Ви ж тактовно ставте питання. Чого ви хочете? Я ж не на допиті.

– Ні, не на допиті. Я поставив вам конкретне запитання. З яких причин? Ви кажете в загальному...

– Я ж вам відповів. Так, я вам що, повинен все розповісти?

Спершу він заперечив, що був у олігарха – водночас, відмовився розповісти, до кого він приїжджав.

– Я був у інших справах. Я був у справах студії «Квартал 95».

– До Ігоря Коломойського?

– Ні.

– А до кого?

– А це – комерційна таємниця приватного підприємства.

– Тобто, ви продовжуєте займатися діяльністю «Кварталу», правильно?

– Я працюю там. Рахуюся там. А як ви хотіли? Мені з чогось же жити треба. Треба зарплату отримувати.

– А з Ігорем Коломойським ви спілкуєтесь?

– Звичайно. Він – акціонер каналу, на який постачає продукцію студія «Квартал 95». Тому ми обговорювали, логічно, які програми будуть виходити, всі внутрішні справи телевізійні.

– Я вас зрозумів. Питання діяльності президента Зеленського чи впливу на його діяльність ви обговорювали з Ігорем Коломойським?

– Ні. Ні в якому разі.

Виходить, перший помічник президента на відомчому авто їздить у приватних справах і відмовляється повідомляти, з ким саме ці справи веде. Проте згодом Шефір, схоже, передумав – і під час подальшої розмови зі «Схемами» все ж визнав, що зустрічався тоді з Коломойським.

– Автівка, якою ви користуєтесь – державна. Номерні знаки – державні. Правильно я розумію? Це відомче авто. Toyota Camry.

– Не пам'ятаю.

– Toyota Camry.

– Так.

– Тобто, ви на відомчому авто приїхали в офіс Ігоря Коломойського і не можете повідомити, з ким ви там зустрічались? Я правильно розумію?

– Так я вам повідомив.

– З ким?

– Ви скільки разів будете мене питати?

– Ну, ми маємо отримати відповідь.

– Ви мене за людину маєте, а не за дерево? Чи вам треба десять разів відповісти?

– Але ж ви не повідомили, з ким...

– Я вам повідомив – ми обговорили питання студії «Квартал 95».

– З Коломойським?

– Так.

Одразу після дзвінка Шефіру «Схеми» зателефонували Ігорю Коломойському і запитали в нього, навіщо перший помічник президента приїжджав до його офісу.

– З яких причин минулого понеділка, 28 жовтня, до вашого офісу приїжджав Сергій Шефір?

– Він до мене в офіс не приїжджав. Він приїжджав до товариша Міндіча. А я його зустрів у передпокої. Так, хвилина, «привіт-бувай». А він приїжджав щодо питань «квартальних».

– А він каже, що зустрічався з вами. Ми от щойно з ним розмовляли.

– Ну, він зі мною побачився, але це було «привіт-бувай». Я ж не веду ці питання. От вони там, наскільки я знаю, узгоджували плани на наступний рік. Пакет.

– Тобто, пан Шефір продовжує працювати в «Кварталі»?

– Дивіться, я не знаю, де він працює. Він же працює позаштатним радником, наскільки я знаю. А щодо обговорення з Міндічем – ну я не знаю, я думаю, що у нього все продумано і правомірно. Ну це ж так, загальні плани. Без конкретики.

– Тобто, ви через пана Шефіра не впливаєте на діяльність президента Зеленського?

– Я ж ще раз кажу. «Привіт-бувай». Побачив, що він приїхав, запитав: а що, яким вітром? А він: до Тімура. Ну, добре. Успіхів. Я дуже обережний в цьому. Тим більше, ми знаходимось з Мінідчем на різних поверхах. Я заходив до Палиці, а Шефір був у нього. Заходив до Міндіча.

Валерій Хорошковський & Андрій Смирнов: «Я можу відмовитись від відповіді на ваше запитання?»

30 жовтня 2019 року. Офіс президента.

О пів на восьму вечора з нього виїжджає автомобіль Skoda і рухається вулицею Лютеранська.

Згодом автівка сповільнюється і зупиняється на узбіччі. Коли знімальна група повторює маневр, Skoda за мить обганяє її «на аварійках» і їде далі.

Пізніше розслідувачі знову побачили цю ж Skoda вже поблизу будівлі, де розташований офіс Валерія Хорошковського.

Там же було припарковане і авто самого Хорошковського.

Коли Skoda зупинилася біля будівлі, і з неї вийшов заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов – підлеглий Андрія Богдана.

Смирнов лишається біля будівлі, де розташовується офіс Хорошковського, і дістає мобільний телефон. Автівка, якою він дістався сюди, розвертається і знову під’їжджає до Смирнова – утім, той не сідає у неї.

Згодом він рушає у напрямку підземного паркінгу, де його зустрічає охоронець.

Туди ж під’їжджає і авто супроводу Хорошковського, з якого вибігає ще один охоронець і наздоганяє Смирнова.

Втрьох вони рушають у паркінг до дверей будівлі.

Утім, у цей час шлях журналістів, які це фіксують, блокує авто супроводу Хорошковського.

Вже за годину журналісти помічають, що охоронець взявся заганяти авто Валерія Хорошковського на паркінг.

Одночасно з тим Skoda, яка привезла Смирнова, залишила вулицю – швидко і з вимкненими фарами.

Зняти посадку пасажирів у авто Хорошковського не дозволило авто супроводу. А коли журналісти вийшли з авто, щоб зафіксувати це – авто Валерія Хорошковського заховали на іншому рівні паркінгу.

За хвилину ця автівка виїхала звідти – і кортеж залишив офіс.

Валерій Хорошковський – український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу «Інтер». Мав свою частку в студії «Квартал 95» Зеленського, поки проєкт не перейшов з «Інтеру» та «1+1».

За президентства Віктора Януковича, Хорошковський певний час очолював Службу безпеки України та працював в уряді Азарова, але виїхав з України наприкінці 2012-го.

Після обрання Володимира Зеленського президентом був знову помічений «Схемами» в урядових кварталах.

Андрій Смирнов став заступником Богдана у вересні цього року. Він відомий своєю адвокатською діяльністю. Серед його колишніх клієнтів – ексголова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов та колишня міністерка юстиції Олена Лукаш.

«Схеми» звернулися до Андрія Смирнова то Валерія Хорошковського за коментарем: що поєднує мільярдера і заступника керівника Офісу президента і чому вони не зустрічаються публічно?

Смирнов у відповідь почав ставити питання журналістам.

– А з чого ви взяли, що я відвідував його офіс?

– Ви приїхали, вас зустріла охорона Хорошковського. І ви разом з ними пішли.

– Я вас запитую, з чого ви взяли, що я відвідував його офіс?

– Я вам повідомляю.

– Про що ви мені повідомляєте?

– Що ви приїхали на місце…

– Ви були свідком того, як я входив до офісу?

– Ви розумієте, що в офісі мене не було. Але я кажу, що в мене є – і повідомляю вам.

Відтак заступник голови ОП почав уточнювати в журналіста деталі: де він був помічений та з ким.

– Дивіться, де це відбувалось? Нагадайте мені, будь ласка.

– Вулиця Лютеранська.

– Офісне приміщення? Чи що?

– Так, офісне приміщення. Ви зайшли у паркінг…

– Житловий будинок.

– Це житловий будинок, де розташовується офіс пана Хорошковського. Ви приїхали до паркінгу. Вас зустріли охоронці Хорошковського і разом з ними…

– Я бачив ваш автомобіль. Я від вас не переховувався. Навіть помахав вам ручкою. Ви це помітили чи ні? Я вас прекрасно бачив. У мене до вас питання. З чого ви взяли і з чого ви робите висновки, що я був там у пана, кого ви там назвали?

– Хорошковського. Тобто, ви просто знайомі з охоронцями Хорошковського і просто з ними йшли, правильно?

– Дивіться, а я ж не знаю, хто ці люди? Охоронці пана? Чи охоронці будинку?

– Тобто, вас хтось зустрічав там біля будинку? Ви не знаєте, що це за люди? Ви просто з ними йшли, правильно розумію?

– Я можу відмовитись від відповіді на ваше запитання?

Зрештою, Андрій Смирнов просто відмовився відповідати журналістам на запитання про Хорошковського.

– В мене тоді питання інше. З яких причин ви відвідували це приміщення? Якщо не до пана Хорошковського приїжджали?

– Дивіться, це було в позаробочий час. Позаробочий час – це мій власний час, який я використовую з особистою метою. З якою я вважаю за потрібне.

– Я вас зрозумів. А з паном Хорошковським ви знайомі?

– Я не хочу вам відповідати на це питання. Немає у мене бажання.

Водночас, Валерій Хорошковський не спростував факту зустрічі з заступником керівника Офісу президента.



«Я минулого разу наголошував, що я – приватна особа, а тому не маю звітувати про свій графік, зустрічі і таке інше. Я з повагою відношуся до вашої діяльності і прошу вас з такою ж повагою віднестись до правил приватності», – письмово відповів він на запитання журналіста.

Олексій Гончарук & Артур Мхітарян & Міка Фаталов: «А вам для чого це треба знати?»

17 вересня 2019 року. Урядовий квартал.



Журналісти помічають, що о 10-й вечора в кабінеті прем’єр-міністра Олексія Гончарука, якого Рада за три тижні до того призначила головою нового уряду, горить світло.

А на парковці Кабміну очікують автівки преміум класу. Згодом знімальна група бачить, як охорона підганяє авто під вихід із закритої території Кабінету міністрів.

Звідти виходить Артур Мхітарян – відомий столичний забудовник – і одразу сідає в авто.

Щоправда, не у своє, а в автівку, якою користується актор студії «Квартал 95» Міка Фаталов.

Раніше журналісти фіксували Фаталова на цій машині на святкуванні ювілею Григорія Суркіса.

За декілька хвилин Мхітарян залишає авто і зустрічає того самого актора студії «Квартал 95» Міку Фаталова, який також виходить з Кабміну.

Чоловіки певний час з кимось спілкуються на парковці Кабміну, а потім разом залишають її.

Mercedes, який від’їхав з урядового паркінгу разом з кварталівцем і забудовником, також зареєстрований на жінку, яка є бенефіціаром компанії Мхітаряна.

А вже за чотири хвилини Кабмін залишає і кортеж прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Артур Мхітарян – відомий столичний забудовник, чиє ім’я також лунало у ЗМІ у зв’язку зі скандалом з СБУ. У 2018 році Мхітарян заявляв про тиск з боку спецслужби. Пізніше він опублікував лист від СБУ про те, що підтвердження фактів порушення щодо будівництва там не знайшли.

«Схеми» звернулися за коментарями до прем’єр-міністра Гончарука, кварталівця Фаталова та забудовника Мхітаряна про мету пізнього візиту друга президента і столичного забудовника до Кабінету міністрів.

Міка Фаталов спершу довго допитувався, що під Кабміном робили самі журналісти і всіляко уникав відповіді на запитання.

– Ви там стояли, знімали. Ви там все бачили. Ну, що?

– Нам потрібна відповідь, ваша позиція, з яких причин ви відвідували Кабінет міністрів. Більше нічого.

– А вам для чого це треба знати?

– Тому що це – офіційна установа високого рівня…

– А ви що там робили?

– Ми – журналісти, виконували свою професійні обов'язки.

– Ну і я виконував.

– ...по фіксуванню суспільно-важливої інформації, хто відвідує Кабінет міністрів.

Утім, згодом він пояснив, що він був там із забудовником Мхітаряном на зустрічі щодо форуму, про який, щоправда, він не захотів говорити детальніше.

– Ми там з приводу форуму спілкувались. Мене просили, з приводу форуму хотіли поговорити. Там не було ніяких секретних розмов. Тому…

– Який ви стосунок маєте до цього форуму?

– Що я там робив, я вам відповів. А що я там далі, який стосунок – це вже не до мене. Буде цей форум, подивитесь. Вам все розкажуть.

– Тобто, для організації якогось форуму ви привозили Артура Мхітаряна…

– Ні, це не я його привозив, це у нього була зустріч, ми були просто разом. З приводу форуму хотіли поговорити. У лютому буде якийсь форум... Вони хотіли запросити людину…

– Прем'єр-міністра?

– Я не можу вам сказати, кого саме. Там не тільки… Я в саму суть не заглиблювався. Якщо чесно.

– Чи прем'єр-міністра ви запрошували на форум, чи когось іншого з міністрів?

– Це вже момент другий. Сюрприз. Це ж не можна розповідати.

Водночас, Фаталов визнав, що товаришує із бізнесменом Мхітаряном, з яким він був у Кабміні.

– А пан Мхітарян – ваш товариш?

– Ну, як товариш. Ми займаємось в залі у нього. Дружимо, так. А що?

– Ви просто на одній автівці поїхали з Кабміну. На вашій.

– Поїхали назад, так, тому що мені потрібно було забрати людину з аеропорту. Машина моя поїхала в іншу сторону. Там не тільки був я, тому…

– Я так розумію, там ще були менеджери компанії Мхітаряна, вірно?

– Так-так. Вони з приводу форуму хотіли поспілкуватись. Я не зовсім як би політично ерудований в цьому плані, тому я не… Вони просили поговорити, вони поговорили.

– Тобто, вас попросили як людину…

– Мене ніхто не просив. Є такий форум, вони хотіли гостя запросити туди. Як гостя на форум.

– З Кабінету міністрів?

– Я не вів самі перемовини, якщо чесно.

– Я правильно розумію, що ви як людина, наближена до президента, товариш президента, використовували свій вплив для того, щоб допомогти Мхітаряну запросити когось з представників Кабінету міністрів на форум Мхітаряна?

– Абсолютно – ні.

– Тоді на яких підставах ви там перебували?

– Я ж вам вже відповів.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та забудовник Артур Мхітарян коментарів на момент ефіру не надали.

Таємний візит на Банкову

10 жовтня 2019 року. Банкова. Офіс президента.



Близько четвертої дня журналісти помічають у дворі біля його бокового заїзду чорний броньований Mercedes.

За три години авто і надалі продовжувало чекати на пасажира на тому ж місці. А потім рушило і перекрило виїзд із Офісу президента.

Журналісти вийшли зі свого авто, щоб зафіксувати пасажира – водночас, Mercedes під’їхав до шлагбауму, утім, на режимну територію пустили лише охоронця.

«Схеми» зафіксували на режимній території невідомого чоловіка в костюмі.

Ворота зачинилися, а трохи згодом знову відчинилися і впустили Mercedes на територію.

Журналісти знову помітили чоловіка в костюмі. А вже за 10 хвилин територію Офісу президента залишив той самий Mercedes матового чорного кольору – але вже з іншими номерними знаками.

І перший, і другий номерні знаки закріплені за зовсім іншими автівками і мають ознаки номерних знаків прикриття або оперативних номерних знаків. Тож і дізнатися, хто саме таємно відвідував Офіс президента – неможливо.

Арсен Аваков & Ігор Коломойський: «говоримо про життя»

24 червня 2019 року. Міністерство внутрішніх справ.

Близько сьомої вечора автомобіль, яким користується олігарх Ігор Коломойський, заїжджає до відомства, очолюваного Арсеном Аваковим.

На території відомства авто перебувало близько трьох годин. І лише близько десятої вечора виїхало звідти.

«Схеми» поцікавилися в Ігоря Коломойського, що він обговорював з Арсеном Аваковим.

– Ми бачимо, що ви продовжуєте зустрічатись з Арсеном Аваковим на території Міністерства внутрішніх справ.

– Періодично іноді приїздить. Здається, тижні два тому був.

– А що ви обговорюєте? Це доволі тривалі зустрічі.

– Так просто, про життя. Ми ж не перетинаємося ні в його службовій діяльності, ні в моєму бізнес-процесі. Як старі друзі.

– Ви не впливаєте чи впливаєте на якісь призначення?

– Та ні, ну для чого мені когось взагалі призначати? Законослухняні громадяни. Як ми можемо впливати? Для чого воно нам потрібно? Щоб потім скандали? Ми дуже обережні. Ну і знову ж таки, кого б ви на моєму місці… У чому я був би зацікавлений, щоб когось призначити?

– Після зміни влади перепризначаються керівники у різних областях та містах, відомства Арсена Борисовича.

– Ну, а мені для чого когось призначати? Я ніде не перетинаюся, законів не порушую.

– Чи є у вас якісь зобов'язання перед паном Аваковим за результатами президентських виборів? Чи гарантували ви йому збереження посади?

– Ні-ні-ні. Взагалі, навіть натяків на схожі розмови не було.

Коментар щодо зустрічі на час виходу матеріалу в ефір Арсен Аваков не надав.

Арсен Аваков, схоже, не єдиний член Кабінету міністрів, з ким зустрічається Ігор Коломойський.

Ігор Коломойський & Юрій Луценко: «Він був гідним генпрокурором»

31 серпня 2019 року кортеж олігарха Коломойського заїхав у котеджне містечко, де розташований маєток Юрія Луценка – якраз через день після того, як нова Верховна Рада відправила останнього у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за кортежем до котеджного містечка заїхав і броньований Mercedes.

Завдяки аерозйомці журналісти зафіксували, що автівки Коломойського і Mercedes стояли саме біля заміського маєтку Луценка.

Уже пів на одинадцяту знімальна група помітила, що Mercedes виїхав з воріт маєтку Луценка – і за 40 хвилин заїхала на територію Кабінету міністрів України.

Примітно, що новий склад Кабміну був затверджений Верховною Радою 9-го скликання за два дні до того.

Водночас, кортеж олігарха Коломойського залишався біля будинку ще близько двох годин.

«Схеми» поцікавилися в нього, хто ж був пасажиром автівки, яка потім поїхала з маєтку Луценка до Кабміну.

– Питання стосовно вашого візиту 31 серпня до пана Луценка. Там на зустрічі вдома у Луценка був ще третій хтось, на відомчій автівці, яка з Кабінету міністрів. Хто це був? І що вас пов'язує з паном Луценком?

– Луценко вже звільнився на той момент. Так, підтримали його все-таки. Завжди коли закінчуєш роботу на державу, завжди є якийсь осадок сумний. Нічого особливого.

– А хто був третім на тій зустрічі?

– Ну, я пам'ятаю, ми з Ігорем Петровичем приїхали.

– З Палицею.

– Так. Більше нікого не було.

– Був хтось третій, хто поїхав першим. І поїхав до Кабінету міністрів. Прямо на територію, на відомчому авто.

– Не знаю, не бачив. Але він був з жінкою. Луценко був, його дружина була. І ми були. Там четверо було, а не троє.

– Я зрозумів. А чи звертався до вас пан Луценко за гарантіями після того, як він втратив посаду, щоб його не переслідували або не розслідували якісь його можливі зловживання владою?

– Звісно, ні. А які у нього? Я вважаю, що у нього не було... Він був гідним генпрокурором.

До офіційного отримання повноважень Володимир Зеленський і його команда наголошували на тому, що за їхньої влади відносини між бізнесменами і високопосадовцями будуть прозорими і публічними. Цим журналістським розслідуванням «Схеми» доводять, що прем’єр-міністр, заступник керівника Офісу президента, перший помічник президента та міністр внутрішніх справ продовжують грати з суспільством у хованки.

І про більшість із цих фактів суспільство так би і не дізналось, якби не проведення журналістських розслідувань, націлених на фіксацію таємних зустрічей представників влади з людьми, чиї інтереси не завжди співпадають з інтересами широкого кола громадян.

Утім, подекуди політики намагаються зашкодити роботі журналістів.

У тому числі – політики з минулого.

Тиск Портнова

З кінця жовтня колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі, почав публікувати персональні дані членів знімальної групи «Схем», яка працює над розслідуванням про його вплив та зв’язки у новій владі. Портнов пригрозив редакції публікацією «їхньої детальної особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом в темний час доби».

Спершу він пояснив це тим, що є приватною, тобто непублічною особою. Згодом, заявив, що отримав статус журналіста на телеканалі Медведчука «112 Україна», де він запустив свою авторську програму.

Цю тему, в тому числі, порушили у стінах Верховної Ради, коли проходили парламентські слухання щодо безпеки роботи журналістів – за участі представників влади, медіа, правоохоронних органів та громадських організацій.

«Форма тиску може бути хоч будь-яка. Наприклад, публічна. Це може відбуватися через оприлюднення даних журналістів, що працюють над розслідуваннями. Так якраз це зараз відбувається з редакцією програми «Схеми», – заявив з парламентської трибуни міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

Тиск і погрози з боку Портнова засудив президент Радіо Свобода Джеймі Флай. У свою чергу медіарух «​Медіа за усвідомлений вибір» закликав українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності Андрія Портнова і гарантувати безпеку журналістам та співробітникам команди «Схем».

У день парламентських слухань керівники Національної поліції пообіцяли провести офіційне розслідування. І вже наступного дня, 7 листопада, офіційно повідомили – через тиск колишнього народного депутата зареєстрували кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та «погроза або насильство щодо журналіста».