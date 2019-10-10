«Хорошковський повертається». Політик епохи Януковича навідується в Офіс Зеленського (розслідування)

Валерій Хорошковський був головою Служби безпеки України за президентства Віктора Януковича, а ще міністром фінансів та віцепрем’єром в уряді Миколи Азарова. За тієї ж влади входив у неформальну бізнесово-політичну групу олігарха Дмитра Фірташа, якому і продав телеканал «Інтер». Залишивши Україну сім років тому, він мешкав у Європі, мандруючи різними країнами. У 2014-му не зміг обратись у Раду, а в останні роки його приватний літак з іменним гербом частіше сідав у Москві, ніж у Києві.

«Схеми» встановили, що після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Валерій Хорошковський повернувся в Україну. І журналісти вже неодноразово фіксували його на Банковій. Чи можливо, що впливовий кадр часів Януковича реінкарнується у владі нових облич?

В Україні Валерій Хорошковський не з'являвся на публіці близько 5 років.



І ось пізно ввечері 30 вересня 2019 року журналісти програми «Схеми» зафіксували, як він прибув до Києва.



Із Лондона до столичного аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського його привіз один із найдорожчих приватних літаків – Falcon 7x.

Його вартість – близько 50 мільйонів доларів.

Помітивши зйомку, охорона зустрічає пасажира літака на автівці просто під дверима літака, тож він, зробивши кілька кроків, швидко ховається в ній. Чоловіка у кепці закриває охоронець, тому впізнати його неможливо.

Та другій камері знімальної групи все ж вдається зняти під’їзд пасажира до бізнес-терміналу. Саме так «Схемам» вдалося зафіксувати – прилетів Валерій Хорошковський.

Автомобіль, до якого пізніше сів Хорошковський, мав номерні знаки, яких немає в базі поліції, а отже це оперативні номери або номери прикриття.

Вранці наступного дня – 1 жовтня – журналісти «Схем» помітили кортеж Валерія Хорошковського вже на Обухівській трасі.

Він прямував до центру столиці, де, проїхавши Верховну Раду, звернув у напрямку Офісу президента.

Пізніше автівки, якими користується Хорошковський, виїхали з арки від бокового заїзду в ОП.

З епохи Януковича – в часи Зеленського

Валерій Хорошковський – колишній голова СБУ. За президентства Віктора Януковича він очолював це відомство протягом двох років.

У 2011-му Хорошковський став генералом армії України, у 2012-му – ненадовго міністром фінансів в уряді Азарова, а згодом – і першим віцепрем’єром.

У цей час Хорошковський входить до того бізнесово-політичного крила влади Януковича, яке носить неформальну назву «група Фірташа». Окрім, власне, олігарха та Валерія Хорошковського, до неї зараховують також тодішнього міністра енергетики Юрія Бойка та голову адміністрації Януковича Льовочкіна.

У 2012-му Хорошковський залишив не лише посаду голови СБУ, а й Україну, а за два роки – у 2014-му – безуспішно намагався обратися до Верховной Ради за списком партії бізнесмена Сергія Тігіпка.

Публічно в Україні Хорошковський не з'являвся близько 5 років.

Тепер, коли журналісти зафільмували його приліт в Україну, виникає питання: для чого він міг відвідувати Банкову? І що пов’язує бізнесмена та колишнього посадовця часів Януковича із президентом Зеленським?

По-перше, між ними – давні відносини. Студія «Квартал-95» Володимира Зеленського почала співпрацювати з телеканалом «Інтер»: з 2005 року там стартувала програма «Вечірній квартал». Квартал транслював свої проекти в ефірі «Інтеру» аж до 2012 року, коли була підписана угода з «1+1». Зеленський навіть працював на посаді генерального продюсера телеканалу, яким на той момент володів Хорошковський.

Один із сюжетів, який вийшов в ефірі телеканалу «СТБ» у 2010 році, показав, як під час святкування Дня СБУ в палаці «Україна» Валерій Хорошковський як голова Служби безпеки України був у першому ряді, а поміж артистів, що розважали публіку, був і «95 квартал».

«Ви – в СБУ, ми – в «Кварталі» на «Інтері», яка різниця, і що нас об'єднує? А справа в тому, що Валерій Іванович і вами, і нами керує», – жартував тоді зі сцени Степан Казанін.

Наразі, за інформацією джерел «Схем», Валерій Хорошковський курує роботу російських банків в Україні і, схоже, розраховує реалізувати зв’язок із Зеленським для повернення політичного впливу.

«Куратор» діяльності російських банків в Україні?

Наприклад, 30 вересня Хорошковський із Лондона до Києва прилетів в компанії Ярослава Порохняка.



Порохняк у лютому 2018-го отримав посаду в російському «Сбербанку» в Україні і став радником голови його правління.

Порохняк – давній соратник Валерія Хорошковського по компаніях «Меркс» і «Союз Віктан», а у двотисячних працював в «Укрсоцбанку», який тоді належав Хорошковському.

У 2009 році, одночасно з тим, як «Квартал 95» виходив в ефірі телеканалу «Інтер» Хорошковського, Порохняк був співвласником цієї студії разом з нинішнім президентом Володимиром Зеленським.

За рік – у 2010-му, – Порохняк став головою правління телеканалу «Інтер», власником якого тоді був Валерій Хорошковський.

І от вже у 2018-му Порохняк опинився в російському державному «Сбербанку» в Україні. У ЗМІ це пов'язували з можливою купівлею Хорошковським цього банку.

Водночас перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова цю інформацію спростовувала.

«Контактів не було. Ні офіційної, ні неофіційної інформації про його наміри ми не отримували, – наголошувала в інтерв'ю Рожкова. – Ви ж розумієте, що у нас не такий вже і великий ринок: всі десь колись працювали. Тому я б не стала ставити питання про те, що хтось через одну людину отримав контроль над цілим банком».

Вплив Хорошковського на свою діяльність у банку спростовував і особисто Ярослав Порохняк.

«Я працюю з Князєвою (Ірина Князєва, голова правління «Сбербанку» в Україні – ред.) з 2002 року, ми там і без Валерія Івановича добре один одного знаємо», – наголошував він у коментарі «НВ Бізнес» у червні 2018-го.

Але тепер, як зафільмували «Схеми», Ярослав Порохняк разом із Валерієм Хорошковським прилетів одним літаком із Лондона до України, а в Києві пересувався з ним на одній автівці в напрямку маєтку Хорошковського.

4 жовтня – за чотири дні після прибуття Хорошковського в Україну – журналісти помітили, як зареєстроване на Катерину Порохняк авто заїхало на територію, де розташовується маєток родини Хорошковських.

«Схеми» вирішили поцікавитися й іншими перельотами Валерія Хорошковського.

Куди літає Хорошковський?

Від моменту, коли Володимир Зеленський став президентом, літак, яким користується Хорошковський, 5 разів прилітав до України.

Від власних джерел «Схеми» отримали дані про пасажирів цих перельотів, на всіх на борту перебував Валерій Хорошковський.

Так, наприклад, 29 вересня його приватний борт вилетів із Києва до Лондона. І серед пасажирів, окрім Хорошковського, були той самий Ярослав Порохняк зі «Сбербанку Росії» в Україні та Олександр Луканов – член правління і президент вже іншого російського банку в Україні «Альфа банку».

До Києва літак повернувся вже наступного дня і серед пасажирів разом із Хорошковським був лише Ярослав Порохняк.

Літак, яким користується Хорошковський, має герб із літерами «K» та «H». Саме з цих двох літер починається прізвище «Хорошковський» в англійській транслітерації.

За допомогою публічних онлайн сервісів «Схеми» проаналізували й інші перельоти цього літака.

Так, за понад 3 останніх роки президентства Петра Порошенка борт Хорошковського всього двічі прилітав в Україну. Натомість літак Фалькон з іменним гербом Хорошковського регулярно відвідував Москву. Лише цього року був там 4 рази. А за останні три роки сумарно 16 разів. Про це свідчать дані відкритого онлайн-сервісу відстеження повітряних суден Plane Finder.

Курс на високу посаду у «владі нових облич»?

Вранці 9 жовтня 2019-го літак, яким користується Хорошковський, знову прилетів до Києва. Відповідно до даних онлайн сервісів, це – вже шостий переліт в Україну за президентства Зеленського.

Через 10 хвилин після посадки літака «Схеми» зустріли кортеж Хорошковського біля аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського.

Рухаючись в напрямку центру Києва, автівки почали їздити колами, можливо, помітивши за собою стеження.

Відтак один з автомобілів знімальної групи «Схем» зупинився біля бокового заїзду до Офісу президента, а інший попрямував до будівлі, де, за інформацією журналістів, розташовується офіс Хорошковського. Саме там «Схеми» помітили автівку його супроводу.

О пів на дванадцяту біля цієї машини з'явились охоронці, які уважно контролювали бік вулиці.

Вже за кілька хвилин з арки, яка веде до бокового заїзду Офісу президента, виїхала Skoda, що повернула в бік офісу Хорошковського, розташованого на тій самій вулиці.

Після цього охорона попрямувала до паркінгу. Туди ж поїхав і автомобіль, що кілька хвилин тому виїхав з Офісу президента. На паркінгу він пробув 30 секунд.

І одразу ж виїхав назад на вулицю Лютеранську та повернувся до ОП через бокову арку.

За даними «Схем», це відомче авто.

Виходить, що після обрання Зеленського президентом, в Україну повернувся політик і бізнесмен епохи Януковича, який останні 5 років відсиджувався за кордоном і не брав жодної участі в публічній політиці, літак якого натомість за цей час частіше фіксували у Москві, аніж у Києві.

За інформацією журналістів, він курує діяльність російських банків в Україні. І «Схеми» отримати докази того, що на борту літака разом із Хорошковським літають високопосадові представники таких фінустанов, а саме, російських «Сбербанку» та «АльфаБанку».

Валерій Хорошковський має давній зв’язок із самим Володимиром Зеленським: ще з часів, коли той транслював свій «Вечірній Квартал» на його телеканалі та давав концерти на святі СБУ.

І тепер «Схеми» зафіксували, як, прилітаючи в Київ, Хорошковський насамперед прямує на Банкову в офіс тепер вже президента Зеленського.

Чи обговорюють там ймовірність повернення Валерія Хорошковського в публічну політику? Чи розглядається його кандидатура на високу посаду у владі Зеленського?

«Схеми» надіслали перелік запитань до Валерія Хорошковського, попросивши його прокоментувати свої візити на Банкову, розповісти чи планує він повернення у публічну політику, та пояснити, чому він так часто літає до Москви. Хорошковський відповів наступне: «Я наразі не посадова особа, тому здивований, що вас цікавить моє приватне життя». Втім, пообіцяв зателефонувати журналісту пізніше.

Із цими ж запитаннями ми пішли до самого президента Зеленського.

Попри передвиборчі обіцянки Зеленського зробити публічними зустрічі з представниками великого бізнесу, президент Зеленський, схоже, продовжує традицію таємних непублічних перемовин. Вже вкотре суспільство дізнається про такі факти з журналістських розслідувань. Але навіщо Хорошковського до Зеленського завозять утаємничено, із методами конспірації, якщо немає що приховувати? Чому зустріч президента з мільярдером Хорошковським не відбуваються відкрито, наприклад, тут просто на фуд-корті? Чи розглядається його кандидатура на високу посаду у «владі нових облич»?

Такі запитання журналіст Михайло Ткач поставив президенту Володимиру Зеленському під час пресмарафону.

«З паном Хорошковським я дійсно зустрічався на Банковій. Я цього не приховую. До нього (Хорошковського – ред.) було одне, дуже серйозне питання – і це дуже серйозне питання ми з ним обговорювали. Я не можу поки сказати, яке – якщо можна. Ніякої посади не може бути», – сказав у відповідь президент.

І додав: «Він не є моїм радником, він не впливає на мою команду. Зустріч стосувалася – ви з часом будете знати, з приводу чого відбувалася ця зустріч, коли ми з вами побачимо її результат. Ця зустріч – ні про які посади, ні про які тіньові домовленості. Це нас не цікавить. Зустріч була особиста», – заявив Зеленський.

Після пресмарафону «Схеми» знову зв'язались телефоном з Валерієм Хорошковським.

– Є у вас змога відповісти на питання?

– Ви ж прочитали мій меседж?

– Так-так. Але от президент визнав, що ви з ним зустрічались, тому це вже не є приватними справами, розумієте? І ви не є зовсім приватною особою.

– Ні, я є зовсім приватною особою, тому що в мене немає жодної публічної позиції.

– Скажіть, будь ласка, чим ви плануєте займатись в Україні? Чи плануєте ви повертатись в публічну політику, чи ви будете займатись бізнесом?

– Я бізнесом і не перестаю займатися на протязі останніх цих 7 років. А відносно того, що я повернувся, так я повертався і раніше. У мене є дуже багато сфер інтересів, в тому числі, і за кордоном, тому я як приїжджав, так і буду приїжджати, як від’їжджав, так і буду від’їжджати.

– А чи є у вас якісь інтереси в Росії?

– Що ви маєте на увазі?

– Ну, ви літаєте в Росію. Я тому і питаю, які у вас там є інтереси.

– Ви ж пам’ятаєте, що я там працював?

– Тобто, у вас там друзі чи бізнес-партнери?

– І те, і те.

– Ви впливаєте на діяльність російських банків в Україні?

– Ні, звичайно.

– А факт вашого перельоту з паном Порохняком і Лукановим?

– Це був приватний візит.

– А ви з президентом друзі, товариші чи ви радите йому щось з огляду на свій досвід?

– Колись ми спільно працювали, якщо ви пам'ятаєте.

– А з яких причин ви відвідували Офіс президента і зустрічались з президентом?

– Ну ви ж задавали йому це питання?

– Так. Тепер вам ставлю питання, щоб обидві позиції були в нашому матеріалі.

– Ну, вони такі самі, як і в президента. Тобто, я думаю, що вам стане це відомо пізніше.