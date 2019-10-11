Хорошковський повертається. Політик епохи Януковича помічений в Офісі Зеленського || СХЕМИ №232

Після обрання Володимира Зеленського президентом в Україну повернувся політик і бізнесмен епохи Януковича, який останні 5 років пересиджував за кордоном, і не брав жодної участі у публічній політиці. Його літак за цей час частіше фіксували у Москві, аніж у Києві. Валерій Хорошковський має давній зв’язок із самим Володимиром Зеленським – ще з часів, коли той транслював свій «Вечірній Квартал» на телеканалі «Інтер» та давав концерти на святі СБУ під його керівництвом. Тепер, «Схеми» зафіксували, як прилітаючи в Київ, в першу чергу Хорошковський прямує на Банкову в офіс тепер вже президента Зеленського. Чи обговорюється повернення Валерія Хорошковського в публічну політику? Чи розглядається його кандидатура на високу посаду у «владі нових облич»? Розслідування Михайла Ткача. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».