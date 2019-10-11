Радіо Свобода Daily: Підсумки пресмарафону Зеленського – головне

Пресмарафон Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня провів пресмарафон на київському фудмаркеті, який нещодавно відкрився у центрі Києва. Президент поспілкувався із кількома сотнями журналістів, намагаючись відповісти на питання кожного. Пресмарафон тривав до пізньої ночі, а Книга рекордів України вручила Зеленському нагороду за «найтривалішу у світі пресконференцію».

Ми вибрали найважливіші тези президента:

Про розведення військ. Розведення військ біля Золотого та Петрівського на Донбасі можливе лише одночасно та за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів. За словами глави держави, домовлено було про відведення сил у трьох населених пунктах: Золотому, Петровському та Станиці Луганській. В останньому розведення відбулося, бо там був дотриманий режим тиші, пояснив президент.

Про обмін полоненими. Україна готова до чергового обміну полоненими, й очікує вирішення цього питання на зустрічі «нормандського формату». У разі ж, якщо зустріч буде відкладатися, за словами Зеленського, він буде шукати інший формат для вирішення питання обміну – зокрема, Мінськ і прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про протести. Зеленський заявив, що «не боїться» антивладних протестів: «З приводу Майдану – я нічого такого не боюсь. У будь-який момент, якщо дійсно суспільство не захоче, щоб моя команда продовжувала і щоб я був президентом – кровопролиття не буде».

Про Портнова. Колишній заступник голови Адміністрації президента України Віктора Януковича Андрій Портнов не має жодного стосунку до нової влади, сказав Зеленський. «Консультації, впевнений, ніхто не проводить. Чи хтось з офісу зустрічався? Просто не маю такої інформації», – зазначив він. За словами президента, йому сказали, що Портнов, «напевно», не фігурує в кримінальних справах і не перебуває в розшуку.

Про телефонну розмову з Трампом. Зеленський заявив, що у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у липні цього року він не порушував питання військової допомоги США Україні, бо ще не знав, що вона «заморожена». Тому, «шантажу не було, оскільки це не було предметом нашої розмови (телефонної розмови із Дональдом Трампом – ред.), сказав Володимир Зеленський. Він також зазначив, що розшифровка його липневої розмови з Трампом відповідає дійсності і що головні акценти у цій розмові були на бажанні отримати «потужну підтримку з боку США». Після цього президент США заявив, що розмови про імпічмент мають припинитись.

Про Мендель. «Дєвочку буду захищати», –​ сказав Зеленський, коментуючи дії речниці щодо журналіста «Схем». За словами президента, Сергій Андрушко «поводився некоректно», але він його «пробачав». «Він здоровий мужик, якби я не був президентом, я б йому відповів інакше. Він здоровий хлопець, він нападає, дійсно, це так, він наскакує. Я, скільки разів ми зустрічалися, я завжди охоронцям завжди кричав: хлопці, відійдіть, я вас прошу. Чому? Тому що він їх зашибе просто. А вони почують, відчують, що мені щось загрожує, почнуть реагувати, згідно з законодавством України. Але ще є, окрім законодавства України, журналістської етики, якісь людські відносини. Він не може мікрофоном бити мене по обличчю».

Про «112» і Медведчука. Журналіст каналу «112» спитав у Зеленського, «чому влада хоче закрити» цей канал. У відповідь Зеленський апелював до того, що рішення про припинення ліцензії каналу ухвалила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, склад якої не оновлювався після обрання Зеленського. Далі наводимо пряму мову:

Зеленський: ​Коли два-три роки вас тримали, вибачте, будь ласка, ваших власників... ми ж про «112» канал говоримо? То у вас же власник Медведчук?

Кужеєв: Ні.

Зеленський: ​Ну як ні?

Кужеєв: Власник холдингу «Новин» – Тарас Козак.

Зеленський: ​Ну Козак, Медведчук, одна історія. Ми ж відверто кажемо, всі журналісти нас бачать. Пан Медведчук, який має не проукраїнську позицію, є вашим власником.

Про ринок землі. Зеленський виступив за тимчасову заборону продавати землю іноземцям. «Деякий час ми повинні продавати землю тільки українцям. Тільки. Потім вже можна відкрити ринок землі іншим іноземним компаніям, які будуть працювати на цій землі», – зазначив президент. При цьому президент розкритикував нинішню редакцію закону про зняття мораторію на продаж землі.

Про справу Гладковських. Зеленський анонсував, що невдовзі будуть результати розслідування ймовірних розкрадань в «Укроборонпромі», до яких могли бути причетні колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський та його син Ігор.​

Про справу Шеремета. Зеленський заявив, що «зірве операцію», якщо розповість, «у чому секретність» провадження про вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року. Президент наголосив, що «треба трішечки почекати».

Про розширення люстрації. Команда президента України Володимира Зеленського «обговорює формат» можливого розширення кола посадовців, які потрапляють під дію закону про люстрацію. Він заявив, що до люстрації «дуже погано ставляться міжнародні партнери».

Радіо Свобода вела живий блог і відеотрансляцію з події – більше інформації тут.

«Наступна пресконференція буде, мабуть, в сауні» – соцмережі

Відтоді, як Зеленський став президентом, він так і не провів жодної повноцінної пресконференції. При цьому він періодично записував відеозвернення: іронічно «дякував» депутатам, що підтвердили правильність його рішення про розпуск парламенту та пропонував люструвати чиновників часів Петра Порошенка. Також він дав інтерв’ю «прем’єр-міністру» із серіалу «Слуга народу», актору Станіславу Боклану. Саме тому, цей формат є досить незвичним для представників преси та й користувачів соцмереж, які досить довго жартували про обрану президентом локацію для заходу. Що пишуть соцмережі про такий формат комунікації з президентом? Та які найяскравіші моменти з пресмарафону запам'яталися дописувачам? Радіо Свобода зібрало перші реакції.

«Хорошковський повертається». Політик епохи Януковича навідується в Офіс Зеленського

Валерій Хорошковський був головою Служби безпеки України за президентства Віктора Януковича, а ще міністром фінансів та віцепрем’єром в уряді Миколи Азарова. За тієї ж влади входив у неформальну бізнесово-політичну групу олігарха Дмитра Фірташа, якому і продав телеканал «Інтер». Залишивши Україну сім років тому, він мешкав у Європі, мандруючи різними країнами. У 2014-му не зміг обратись у Раду, а в останні роки його приватний літак з іменним гербом частіше сідав у Москві, ніж у Києві.

«Схеми» встановили, що після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Валерій Хорошковський повернувся в Україну. І журналісти вже неодноразово фіксували його на Банковій. Чи можливо, що впливовий кадр часів Януковича реінкарнується у владі нових облич? Про це – у розслідуванні.

Україна та Нідерланди обговорили слідство щодо MH17

Нідерланди вважають, що у збитті літака рейсу MH17 винною є російська сторона, підтвердив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. Але родини загиблих, які ініціювали один і з судових процесів, мають питання до України щодо того, чому Україна в 2014 році не закрила небо на Донбасі. Зі свого боку, голова українського МЗС Вадим Пристайко запевнив, що Україна співпрацює з Нідерландами в розслідуванні MH17. Водночас обидва міністри повідомили, що говорили не лише про це, а й про економічну співпрацю та інвестиції в Україну. Більше – у відео.

Нобелівська премія з літератури за 2019 і 2018 роки

Шведська академія (одна з королівських академій Швеції) назвала ім’я лауреата Нобелівської премії з літератури. В 2019 році ним став австрієць Петер Хандке. А нагороду, яку Нобелівський комітет не зміг вручити торік, отримає польська авторка українського походження Ольга Токарчук. Інформацію про переможців – читайте тут.

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