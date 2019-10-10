Міністри закордонних справ України та Нідерландів обговорили слідство щодо MH17 та економічну співпрацю – відео

Нідерланди вважають, що у збитті літака рейсу MH17 винною є російська сторона, підтвердив 10 жовтня в Києві міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. Але родини загиблих, які ініціювали один і з судових процесів, мають питання до України щодо того, чому Україна в 2014 році не закрила небо на Донбасі. Зі свого боку, голова українського МЗС Вадим Пристайко запевнив, що Україна співпрацює з Нідерландами в розслідуванні MH17. Водночас обидва міністри повідомили, що говорили не лише про це а й про економічну співпрацю та інвестиції в Україну.