«Дєвочку буду захищати»: Зеленський прокоментував дії речниці щодо журналіста «Схем» Андрушка

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дії своєї речниці Юлії Мендель по відношенню до журналіста Радіо Свобода (програма «Схеми») Сергія Андрушка. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час пресмарафону 10 жовтня в Києві.

«Є таке прекрасне слово – емоційне виснаження. Вона теж людина, і вона не зло, вона прессекретар і вона з вашої журналістської землі вийшла, з вашої професії, і він не має права, коли вона каже: Я вас дуже прошу, зараз він вийде». Розумієте, з ним це було дуже багато разів…Але вона вже не змогла як людина по-іншому реагувати на пана Андрушка», – сказав Зеленський, а Юлія Мендель додала: «І тепер ми знаємо, що я вмію штовхатися».

Зеленський зазначив, що виступає «за рівність прав серед усіх».

«Думаю, що у пана Андрушка більше прав, ніж у Юлії Мендель… Я їй повинен сказати: так не можна? Так. Ще раз так буде – ми розійдемося. Але зараз я її захищаю... І я жива людина з помилками і з будь-чим і вона жива людина і вона так ж сама. Тому «дєвочку» в цьому випадку буду захищати», – прокоментував Зеленський.

«Редакція відкидає звинувачення, що Сергій Андрушко вів себе неетично і «накидувався» на когось. Подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю – відео інциденту ми одразу опублікували у повному обсязі, щоб у цьому можна було легко пересвідчитись. Подібні звинувачення Зеленського – це ніщо інше, як спроба хоч якось виправдати непрофесійні та незаконні дії своєї підлеглої», – прокоментувала заяви президента головна редакторка програми «Схеми» Наталка Седлецька.

Також вона зазначила: «Обговорювати інцидент у руслі протиставлення «здорового мужика» проти «дєвочкі» (цитата) – це знижувати рівень дискусії, та маніпулювати на темі гендеру, що очевидно звучить принизливо для обох сторін. Хоча дискусія зовсім про інше – про те, чи має право речниця президента із застосуванням фізичної сили, ізолювати журналістів від президента, коли вони намагаються поставити свої, часто гострі та незручні, але суспільно важливі запитання главі держави».

«Більше того, несвідомо чи навмисно, президент звів тему поведінки Мендель до випадку з одним журналістом, – продовжила Седлецька. – Хоча відомо, що такі дії з її боку – систематичні, про що заявили представники цілої низки видань. Попри це, ми вітаємо, що хоча й після низки безпідставних звинувачень, але Зеленський зрештою таки вийшов на конструктив, публічно давши сигнал Юлії Мендель: «Я їй повинен сказати: так не можна? Так. Ще раз так буде – ми розійдемося».

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Нещодавно під час виконання своїх професійних обов’язків журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався поставити запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрієві Богдану під час публічного заходу, речниця президента фізично йому перешкоджала це зробити – відштовхувала журналіста та хапала за мікрофон. У цей час охоронці відтягували Сергія Андрушка вбік.

Згодом Юлія Мендель заявила, що не відштовхувала журналіста, а намагалася не пустити його в «особистий простір президента».

Та виявилося, що це не одиничний випадок перешкоджання роботі журналіста з її боку. 13 вересня під час форуму YES Юлія Мендель фізично відтягла від Володимира Зеленського журналіста Радіо Свобода Крістофера Міллера, коли той намагався поговорити з президентом.

Згодом про випадок перешкоджання роботі з боку Мендель розповіла і журналістка видання «Лівий берег» Наталія Шимків. За її словами, під час зустрічі українських моряків та політв'язнів у аеропорту Бориспіль прессекретарка президента штовхнула її, бо Шимків зайшла за червону обмежувальну лінію.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив із заявою, в якій закликав Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці.

Раніше НСЖУ закликала офіс Зеленського вибачитися за дії Мендель щодо журналістів Радіо Свобода. А неформальна спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34» виступила з вимогою звільнення речниці президента України Юлії Мендель через «непрофесійну та неетичну» поведінку щодо журналістів.