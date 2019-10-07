Нацполіцію просять розслідувати перешкоджання роботі журналістів Радіо Свобода з боку Мендель

Журналіст Данило Яневський 7 жовтня звернувся до Солом’янського управління поліції із заявою щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Радіо Свобода Сергія Андрушка та Крістофера Міллера з боку речниці президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель.



У зверненні до правоохоронців, яке Яневський виклав на своєму фейсбуці, він просить внести його заяву щодо Юлії Мендель до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Звернення до Нацполіції Яневський пояснив тим, що дії речниці президента «є протиправними з точки зору кримінального законодавства, оскільки застосувавши фізичний вплив на журналіста, прессекретарем допущено умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності, відповідальність за які передбачено ст. 171 КК України».

Таким чином, за словами Яневського, «службова особа Мендель Ю.В. з перевищенням повноважень умисно порушила право журналіста на вільне збирання інформації, унеможливила його доступ до інформації, здійснила вплив у фізичній формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків».

У своїй заяві Яневський згадав про два випадки перешкоджання роботі журналістів Радіо Свобода з боку речниці президента: Сергію Андрушку та Крістоферу Міллеру.



Перший стався у вересні, коли Сергій Андрушко намагався поставити запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрієві Богдану під час публічного заходу, а речниця президента фізично йому перешкоджала це зробити – відштовхувала журналіста та хапала за мікрофон. У цей час охоронці відтягували журналіста вбік.

Згодом Юлія Мендель заявила, що не відштовхувала журналіста, а намагалася не пустити його в «особистий простір президента».

Та виявилося, що це не одиничний випадок перешкоджання роботі журналіста з її боку. 13 вересня під час форуму YES Юлія Мендель фізично відтягла від Володимира Зеленського журналіста Радіо Свобода Крістофера Міллера, коли той намагався поговорити з президентом.

Згодом про випадок перешкоджання роботі з боку Мендель розповіла і журналістка видання «Лівий берег» Наталія Шимків. За її словами, під час зустрічі українських моряків та політв'язнів у аеропорту Бориспіль прессекретарка президента штовхнула її, бо Шимків зайшла за червону обмежувальну лінію.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив із заявою, в якій закликав Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці.

Раніше НСЖУ закликала офіс Зеленського вибачитися за дії Мендель щодо журналістів Радіо Свобода. А неформальна спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34» виступила з вимогою звільнення речниці президента України Юлії Мендель через «непрофесійну та неетичну» поведінку щодо журналістів.