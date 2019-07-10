ГПУ вдруге надіслала в Офіс президента запит щодо Мендель

Слідчий Генеральної прокуратури України 9 липня направив повторний запит до Офісу президента щодо спростування чи підтвердження публічних висловлювань речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що військовослужбовці ЗСУ допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на сході України.

Як йдеться в повідомленні ГПУ на сторінці у Facebook, повторний запит є реакцією на відповідь Офісу президента.

У відомстві нагадали, що раніше під час допиту Юлія Мендель «відмовилася надавати показання та вказати джерело оголошеної нею інформації».

6 липня Офіс президента України Володимира Зеленського повернув без розгляду раніше відправлений їм ГПУ запит щодо публічних висловлювань прес-секретаря глави держави Юлії Мендель.

Слідчі хотіли з’ясувати, що мала на увазі речниця Зеленського, коли заявила на телебаченні, що «українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, здійснюють обстріли цивільних об’єктів». У ГПУ не виключили, що така інформація «вірогідно, буде подана російськими представниками до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни саме ЗСУ».

1 липня Мендель викликали на допит, але в його перебігу вона відмовилася надавати показання, заявили в ГПУ. Кримінальні провадження за заявами прес-секретаря президента не відкривали.

У Генштабі Збройних сил України неодноразово заявляли про цілковите дотримання українськими військовими на Донбасі Мінських угод, а також про позицію Об’єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди мирним громадянам.