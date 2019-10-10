На пресмарафон до Зеленського акредитовані понад 300 журналістів – Мендель

Понад 300 журналістів акредитовані для участі в сьогоднішньому пресмарафоні президента України Володимира Зеленського, повідомила на сторінці у Facebook речниця глави держави Юлія Мендель.

«Час на спілкування ще надсилається», – зазначила Мендель, маючи на увазі, що журналістів сповістять, на котру годину у них призначена зустріч для запитань президентові.

Напередодні в Офісі президента повідомили, що 10 жовтня о 10:00 розпочнеться пресмарафон із президентом, в перебігу якого упродовж всього дня Зеленський відповідатиме на запитання журналістів. Захід проходитиме у комерційному місці – Kyiv Food Market, просторі, де зосереджені кілька ресторацій.

Радіо Свобода транслюватиме пресмарафон.