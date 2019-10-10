Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Жовтень 2019, Київ 08:57
Новини | Політика

На пресмарафон до Зеленського акредитовані понад 300 журналістів – Мендель

Президент України Володимир Зеленський

Дивитись коментарі

Понад 300 журналістів акредитовані для участі в сьогоднішньому пресмарафоні президента України Володимира Зеленського, повідомила на сторінці у Facebook речниця глави держави Юлія Мендель.

«Час на спілкування ще надсилається», – зазначила Мендель, маючи на увазі, що журналістів сповістять, на котру годину у них призначена зустріч для запитань президентові.

Напередодні в Офісі президента повідомили, що 10 жовтня о 10:00 розпочнеться пресмарафон із президентом, в перебігу якого упродовж всього дня Зеленський відповідатиме на запитання журналістів. Захід проходитиме у комерційному місці – Kyiv Food Market, просторі, де зосереджені кілька ресторацій.

Радіо Свобода транслюватиме пресмарафон.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG