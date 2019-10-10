«Схеми» зафіксували зустрічі Хорошковського з Зеленським, але президент не зміг пояснити їхню мету

Колишній голова Служби безпеки України й ексвіце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах став регулярно прилітати в Україну та навідуватися в Офіс президента. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Хорошковський повертається».



Лише від початку жовтня журналісти змогли зафіксувати щонайменше два візити Валерія Хорошковського на Банкову.

Журналісти зафільмували, як в останній день вересня Валерій Хорошковський прилетів приватним літаком із Лондона пізно ввечері в аеропорт «Київ» поблизу Жулян, де його зустрічав кортеж з охороною.

Вже наступного ранку, 1 жовтня «Схеми» зафіксували, як цей же кортеж Валерія Хорошковського прямував в напрямку Офісу президента. Спочатку автівки проїхали арку, яка веде до його бокового заїзду, а вже за дві години з неї виїхали.

Пізніше, 9 жовтня, журналісти помітили як літак, яким користується Хорошковський, прилетів з Туреччини.

Згодом «Схеми» зафіксували, як відомча автівка Skoda виїхала з Офісу президента, заїхала в підземний паркінг будівлі, де, за даними редакції, розташовується офіс Хорошковського, та де на відомчу автівку чатувала його охорона, після чого вона швидко виїхала з закритого паркінгу та повернулась на Банкову, заїхавши через боковий заїзд в Офіс президента.

Журналісти також розповіли, що за час президентства Зеленського літак, яким користується Хорошковський, вже шість разів прилітав в Україну. Хоча за останні три роки президентства Порошенка був тут лише двічі.

Також «Схеми» звернули увагу на те, що починаючи з 2016-го року (раніше дані сервісу Plane Finder недоступні), літак Валерія Хорошковського регулярно відвідував Російську Федерацію – сумарно за три роки літак приземлявся у Москві 16 разів.

«Виходить що після обрання Зеленського президентом в Україну повернувся політик і бізнесмен епохи Януковича, який останні 5 років пересиджував за кордоном, і не брав жодної участі у публічній політиці, літак якого натомість за цей час частіше фіксували у Москві, аніж у Києві. Хорошковський має давній зв’язок із самим Володимиром Зеленським – ще з часів коли той транслював свій Вечірній Квартал на телеканалі «Інтер» – та давав концерти на святі СБУ. І тепер, ми фіксуємо, яки прилітаючи в Київ, в першу чергу Хорошковський прямує на Банкову в офіс Зеленського тепер вже президента», – йдеться в матеріалі «Схем».



Журналісти також надіслали перелік запитань до Валерія Хорошковського, попросивши його прокоментувати свої візити на Банкову, розповісти чи планує він повернення у публічну політику та пояснити, чому він так часто літає до Москви. Хорошковський відповів наступне: «я наразі не посадова особа, тому здивований, що Вас цікавить моє приватне життя», втім пообіцяв зателефонувати журналісту пізніше. Редакція опублікує позицію Валерія Хорошковського, щойно отримає її.



«Чи обговорюється повернення Валерія Хорошковського в публічну політику? Чи розглядається його кандидатура на високу посаду у «владі нових облич»?», – таке запитання журналіст Михайло Ткач поставив президенту Володимиру Зеленському під час прес-марафону.



«З паном Хорошковським я дійсно зустрічався на Банковій. Я цього не приховую. До нього (Хорошковського - ред.) було одне, дуже серйозне питання – і це дуже серйозне питання ми з ним обговорювали. Я не можу поки сказати, яке – якщо можна. Ніякої посади не може бути», – сказав у відповідь президент.



І додав: «Він не є моїм радником, він не впливає на мою команду. Зустріч стосувалася – ви з часом будете знати, з приводу чого відбувалася ця зустріч, коли ми з вами побачимо її результат. Ця зустріч – ні про які посади, ні про які тіньові домовленості. Це нас не цікавить...Зустріч була особиста», – заявив Зеленський.



Валерій Хорошковський – український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу «Інтер». Обіймав посади міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентсва Віктора Януковича, міністра фінансів і першого віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова.

Входив у так звану політично-бізнесову «групу Фірташа-Льовочкіна».

Валерій Хорошковський залишив Україну наприкінці 2012 року. За даними ЗМІ, проживав у Монако. Його виїзду за кордон передував конфлікт із екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єра, написав заяву про звільнення. Він обґрунтував своє рішення «незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра».

У 2014 році Валерій Хорошковський намагався повернутися в політику. Балотувався другим номером за списком «Сильної України» Сергія Тігіпка до Верховної Ради. Група народних депутатів намагалася зняти його з реєстрації через відсутність у країні протягом двох років. Суд відмовив, однак Хорошковський депутатом не став, бо «Сильна Україна» не набрала необхідну кількість голосів.