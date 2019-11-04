Медіарух публічно звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути до відповідальності Портнова через тиск на «Схеми»

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив із відкритою заявою щодо погроз Андрія Портнова редакції програми «Схем» і закликав українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності Андрія Портнова і гарантувати безпеку журналістам та співробітникам команди розслідувачів.

«Ми закликаємо українську владу та правоохоронні органи притягнути до відповідальності Андрія Портнова і просимо гарантувати безпеку журналістам та співробітникам, які перебувають під тиском внаслідок здійснення професійної журналістської діяльності», – йдеться у заяві.

Крім того, в «Медіарусі» відзначили, що експосадовець своїми діями порушив низку статей Кримінального кодексу.

«Ми категорично засуджуємо такі дії політика Портнова, розцінюємо їх як тиск на свободу слова, та вважаємо, що вони містять ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, Андрій Портнов розголосив особисту інформацію та погрожував фізичною шкодою журналістам, які проводять розслідування щодо його зв’язків з новою владою. Такі діяння містять ознаки злочину за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) та за ст. 345-1 ККУ (погроза або насилля щодо журналіста)», – зазначено в заяві.

Заяву вже підписали Медіарух, Інститут Масової Інформації, Детектор Медіа, Інтерньюз-Україна, Фундація Суспільність, Радіо НВ, Інститут Розвитку Регіональної Преси, «По той бік новин», ZMINA, Інститут демократії ім.Пилипа Орлика, а також Наталія Лигачова, Світлана Остапа, Гай Гелдієв, Ірина Сєдова, Світлана Єременко та Оксана Романюк.

Раніше ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

«Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем», – йдеться в заяві команди. – Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб».

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

«Думаю, буде не зайвою і періодична показова прогулянка з біноклем біля місця проживання, аналіз приватного життя і ненав'язливий супровід в темний час доби в автомобілі з опущеними козирками і затемненим склом», – написав експосадовець.

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

«Неприйнятно, і схоже, протизаконно, щоб будь-хто в Україні розголошував особисту інформацію, загрожував фізичною шкодою чи будь-яким іншим чином вчиняв тиск на журналістів через їхню професійну діяльність. Ми закликаємо українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності того, хто вчиняє дії, що підривають віру громадськості в прихильність України до свободи слова та просимо гарантувати безпеку нашим журналістам та співробітникам», – заявив президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай.

На думку редакції «Схем» і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

«Поширення персональних даних журналістів і персоналу, який задіяно для допомоги у зборі інформації – це порушення щодо оприлюднення персональних даних осіб. Причому даних, які чітко ідентифікують особу та її місце проживання, що становить загрозу для водія у цьому випадку. Стаття 6 Закону про захист персональних даних визначає випадки, коли такі дані можуть бути поширені. У цьому випадку таке розкриття не обумовлено жодною легальною потребою», – аналізує юристка ІРРП Людмила Панкратова.

Панкратова додає: «Небезпека для журналістів полягає в тому, що ці персональні дані було отримано з офіційних, але не відкритих джерел – від утримувача персональних даних. Наприклад, дані паспорта. Це загрожує безпеці усієї редакції. З огляду на те, що влада всіляко намагається знецінити роботу журналістів, це може бути сигналом до неправомірних дій відносно працівників редакції. Більше того, така поведінка Портнова дає сигнал і джерелам, оскільки сприймається як можлива атака на журналістів».

За словами адвокатки Віри Крат, також вбачаються ознаки порушення статті 171 Кримінального кодексу – вплив на журналістів з метою перешкоджання виконання професійних обов’язків – і статті 182 – щодо незаконного збирання і розповсюдження персональних даних.